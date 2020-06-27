علقت الأمم المتحدة، الجمعة، على دخول مرتزقة روس إلى مرافق النفط في ليبيا، قائلة إن "كلماتها نفدت نوعاً ما" بهذا الخصوص، لكن جهودها لجمع الأطراف الليبية على مائدة التفاوض "لم تنفد بعد".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، عبر دائرة تلفزيونية مع الصحفيين بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ورداً على أسئلة الصحفيين بشأن موقف غوتيريش من وجود مرتزقة "فاغنر" الروس ومن جنسيات أخرى في حقل الشرارة النفطي جنوبي ليبيا، قال دوجاريك: "أعربنا علناً وسراً عن قلقنا العميق وخيبة أملنا من استمرار وجود جميع أنواع القوات الأجنبية والأفراد المسلحين واستمرار إرسال الأسلحة إلى ليبيا".

وأضاف: "لقد نفدت الكلمات نوعاً ما، لكن لم تنفد جهودنا وعملنا من أجل جمع الأطراف معاً (يقصد المفاوضات)".

من جانبه، طالب وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا الاتحاد الأوروبي بإدراج شركة "فاغنر" في لوائح العقوبات لما اقترفته من "جرائم ضد الإنسانية" في ليبيا.

وقال الوزير في سلسلة تغريدات على تويتر إن سيطرة "مرتزقة شركة فاغنر الروسية على حقل الشرارة النفطي و معهم مجموعة من الجنجاويد سابقة خطيرة نحو سيطرة مرتزقة أجانب للنفط الليبي و التحكم في ثروات الليبيين".

وأشار الوزير إلى أن "دولة عربية دعمت مجرم الحرب حفتر في هجومه على طرابلس و مولت مرتزقة شركة فاغنر الروسية متواطئة في جريمة قفل إمدادات النفط الليبي".

وفي وقت سابق الجمعة، أعربت المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، عن بالغ قلقها إزاء وجود "مرتزقة" روس ومن جنسيات أخرى، في حقل الشرارة.

وقالت المؤسسة في بيان، إن قافلة من عشرات السيارات العسكرية دخلت حقل الشرارة، الخميس، لمنع استئناف الصادرات بعد حصار دام أشهراً.

فيما أعلنت مصادر محلية من مدينة أوباري (جنوب)، أن "مرتزقة" روسيا دخلوا معسكر طارق بن زياد (الأكبر بالمدينة) الذي تتخذه الكتيبة 128 التابعة لمليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر، مقراً لها.

وفي 7 يونيو/حزيران الجاري، استأنف حقل الشرارة عمله مجدداً، بعد توقف قسري دام قرابة 5 أشهر، وأدى إلى تأثر مالي سلبي ناتج عن الغلق.

وأغلق موالون لحفتر، في يناير/كانون الثاني الماضي، ميناء الزويتينة (شرق)، بدعوى أن أموال بيع النفط تستخدمها حكومة "الوفاق الوطني" المعترف بها دولياً.

واستمر غلق قنوات إنتاج النفط في ليبيا، وأكبرها حقل الشرارة، 142 يوماً، وكلفت الخزانة العامة خسائر تقدر بحوالي 5.269 مليار دولار.

وحقل الشرارة، الأكبر في البلاد بمتوسط إنتاج يومي 300 ألف برميل، من إجمالي الإنتاج البالغ مليون برميل يومياً في الوضع الطبيعي.