سياسة
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الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه استهدف عدة أهداف تابعة لحركة "حماس" في غزة رداً على إطلاق صواريخ من القطاع. من جانبها، لم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف.
الاحتلال الإسرائيلي يشن غارات على قطاع غزة
مقاتلات جيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت عدة مواقع لحماس داخل قطاع غزة / AA
27 يونيو 2020

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، الجمعة، أنه استهدف عدة أهداف تابعة لحركة "حماس" في قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال في بيان، إن مقاتلاته هاجمت عدة مواقع لـ"حماس" منها ورشة لإنتاج الصواريخ، حسب زعمه.

وأضاف أنه "تم تنفيذ الهجوم رداً على إطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه الأراضي الإسرائيلية".

وفي وقت سابق، أفاد مراسل الأناضول أن مقاتلات إسرائيلية، أغارت على أراضٍ زراعية وسط قطاع غزة. ولم تبلغ وزارة الصحة الفلسطينية عن وقوع إصابات جراء القصف.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الاحتلال رصده إطلاق صاروخين من قطاع غزة باتجاه المستوطنات المحاذية للقطاع.

وقال الناطق باسم الجيش أفيخاي أدرعي، عبر صفحته على تويتر: "متابعة للتقارير عن تفعيل الصافرات في منطقة غلاف غزة؛ فالحديث عن رصد إطلاق قذيفتين صاروخيتين من القطاع باتجاه إسرائيل".

ولم يتحدث أدرعي عن خسائر بشرية أو مادية نتيجة الصاروخين.

وبين الفينة والأخرى، يعلن الاحتلال الإسرائيلي رصد إطلاق صواريخ من قطاع غزة، لكن منذ بدء أزمة كورونا، تشهد الحدود بين إسرائيل وغزة هدوءاً نسبياً.

ولم تعلن أي من الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة مسؤوليتها عن إطلاق الصاروخين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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