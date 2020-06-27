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الولايات المتحدة تؤكد دعمها الكامل للمؤسسة الوطنية الليبية للنفط، والرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان عدداً من القضايا الثنائية.

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واشنطن قلقة من تدخل مرتزقة روس ضد مرافق مؤسسة ليبيا للنفط

وقالت السفارة الأمريكية بطرابلس، في بيانها عبر صفحتها على فيسبوك: "نشاطر المؤسسة الوطنية للنفط قلقها العميق بشأن التدخل المخجل من مجموعة فاغنر والمرتزقة الأجانب الآخرين، ضد مرافق المؤسسة وموظفيها في حقل الشرارة (جنوب)، الذي يشكَّل اعتداء مباشراً على سيادة ليبيا وازدهارها". [TRT عربي]

وجددت السفارة تأكيدها دعم الولايات المتحدة الكامل للمؤسسة الوطنية للنفط، الذي يأتي "وسط حملة غير مسبوقة مدعومة من الخارج لتقويض قطاع الطاقة في ليبيا ومنع استئناف إنتاج النفط"، حسب البيان. [TRT عربي]

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الجيش الليبي، رصد هبوط أكثر من 11 طائرة روسية تُقِّل أسلحة ومرتزقة سوريين في مطار سرت غربي البلاد. [الأناضول]

الرئيس التركي ورئيس الوزراء اليوناني يبحثان عدداً من القضايا الثنائية

أجرى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس اتصالاً هاتفياً الجمعة، بحثا خلاله عدداً من القضايا. [TRT عربي]

وحسب دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، بحث الجانبان سبل التعاون في السياحة والأمن والاقتصاد إلى جانب العلاقات الثنائية. [TRT عربي]

كما بحث الجانبان سبل التعاون في مكافحة فيروس كورونا، وأكدا ضرورة إبقاء قنوات التواصل بين البلدين مفتوحة. [الأناضول]