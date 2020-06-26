سياسة
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تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 167 ألفاً
تجاوز عدد المتعافين من كورونا في تركيا 167 ألفاً، في الوقت الذي سجلت فيه البلاد ألفاً و492 حالة شفاء و19 وفاة، آخر 24 ساعة.
تركيا.. عدد المتعافين من كورونا يتجاوز 167 ألفاً
أظهرت وزارة الصحة التركية أن إجمالي المتعافين من الفيروس في البلاد بلغ 167 ألفاً و198 / Reuters
26 يونيو 2020

تجاوز عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا، 167 ألفاً، على إثر تسجيل ألف و492 حالة شفاء آخر 24 ساعة.

وأظهرت وزارة الصحة في بيان الجمعة، أن إجمالي المتعافين من الفيروس بلغ 167 ألفاً و198.

وأضافت أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 194 ألفاً و511، على إثر تسجيل ألف و396 حالة.

وأشارت إلى تسجيل البلاد 19 وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 5 آلاف و65.

ووصل العدد الكلي لاختبارات كورونا إلى 3 ملايين و186 ألفاً و622.

فيما بلغ عدد المصابين الذين يتلقون العلاج في وحدات العناية المركزة 963، والموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 382.

وتعليقاً على الحصيلة الجديدة، قال وزير الصحة فخر الدين قوجه في تغريدة، إن عدد المتعافين من كورونا يفوق الإصابات الجديدة بـ96 حالة.

وأشار إلى أن عدد المصابين في غرف العناية المشددة والموصولين بأجهزة التنفس شهد ارتفاعاً طفيفاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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