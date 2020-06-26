سياسة
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إسكتلندا.. مقتل 4 أشخاص بحادث طعن في غلاسكو
قتل 4 أشخاص بينهم المهاجم، على إثر حادث طعن في أحد فنادق مدينة "غلاسكو" بإسكتلندا، وفقاً لإعلام محلي.
إسكتلندا.. مقتل 4 أشخاص بحادث طعن في غلاسكو
مقتل 4 أشخاص بحادث طعن في غلاسكو بإسكتلاندا / Reuters
26 يونيو 2020

قتل 4 أشخاص بينهم المهاجم الجمعة، على إثر حادث طعن في أحد فنادق مدينة "غلاسكو" بإسكتلندا، وفقاً لإعلام محلي.

وتمكنت الشرطة الإسكتلندية من قتل المهاجم، بعد طعنه عدة أشخاص، ما أسفر عن مقتل 3 وإصابة ضابط شرطة، حسبما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وذكرت شرطة غلاسكو أن "خدمات الطوارئ تتعامل في الوقت الراهن مع حادث في شارع ويست جورج".

وأكدت أنها نشرت أعداداً كبيرة من عناصرها المسلحة في المنطقة، على إثر ورود أنباء عن "حادث طعن كبير".

ونقلت الصحيفة عن اتحاد الشرطة الإسكتلندية قولها إن "أحد ضباطها أصيب في حادث الطعن قبل إطلاق الشرطة النار على المهاجم".

وقال شهود عيان إنهم رأوا أشخاصاً ملطخين بالدماء، نقلتهم فرق المسعفين من فندق "ستير ويل بارك"، حسب "ديلي ميل".

كما أظهرت لقطات مصورة انتشرت على مواقع التواصل، ضباطاً يركضون في شارع "ويست جورج" عقب الحادثة، حسب المصدر ذاته.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنه حزين جداً لـ"حادثة غلاسكو المروعة"، معلناً تضامنه مع عائلات الضحايا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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