سياسة
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اجتماع طارئ للاتحاد الإفريقي يبحث تطورات "سد النهضة"
عقد الاتحاد الإفريقي الجمعة، اجتماعاً طارئاً لبحث تطورات ملف سد "النهضة"، المتعثرة مفاوضاته بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.
اجتماع طارئ للاتحاد الإفريقي يبحث تطورات "سد النهضة"
الاتحاد الإفريقي يبحث تطورات "سد النهضة" في اجتماع طارئ / Reuters
26 يونيو 2020

عقد الاتحاد الإفريقي الجمعة، اجتماعاً طارئاً، لبحث تطورات ملف سد "النهضة"، المتعثرة مفاوضاته بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية بالسودان، فإن الاجتماع الطارئ انطلق بعد ظهر الجمعة، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، برئاسة سيرسل راما فوزا رئيس جنوب إفريقيا والدورة الحالية للاتحاد الإفريقي.

ويشارك في الاجتماع بجانب مصر والسودان وإثيوبيا، ممثلو دول مالي والكونغو الديموقراطية وكينيا، حسب المصدر ذاته.

والخميس، دعا السودان مجلس الأمن الدولي إلى "ثني جميع الأطراف" في مفاوضات "سد النهضة" الإثيوبي عن "أي إجراءات أحادية"، بما فيها بدء ملء خزان السد "قبل التوصل إلى اتفاق" مع إثيوبيا ومصر.

وقبل أسبوع، خاطبت مصر أيضاً مجلس الأمن، بشأن تعثُّر مفاوضات سد "النهضة"، وسط تقليل إثيوبي من أهمية الخطوة.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدى سنوات، وأحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

وتخشى القاهرة والخرطوم من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفُّق حصتهما السنوية من مياه نهر النيل، البالغة 55.5 مليار متر مكعب لمصر، و18.5 مليار للسودان.

فيما تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، وإن الهدف من بناء السد هو توليد الكهرباء بالأساس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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