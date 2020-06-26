سياسة
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الجيش الليبي ينتظر أمر السراج لتحرير سرت
صرّح قائد غرفة عمليات تحرير "سرت الجفرة" العميد إبراهيم بيت المال بأن الجيش الليبي ينتظر تعليمات القائد الأعلى فائز السراج لبدء عملية تحرير سرت.
الجيش الليبي ينتظر أمر السراج لتحرير سرت
الجيش الليبي ينتظر أمر السراج لبدء عملية تحرير مدينة سرت / AA
26 يونيو 2020

قال الجيش الليبي الجمعة، إنه استكمل كل التجهيزات لبدء عملية تحرير مدينة سرت غربي البلاد، من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

جاء ذلك على لسان العميد إبراهيم بيت المال قائد غرفة عمليات تحرير "سرت-الجفرة"(تابعة للجيش)، في تصريح لوكالة الأناضول.

وأكد أن "تجهيزات عملية تحرير سرت استُكملت، ونحن في انتظار التعليمات من القائد الأعلى للجيش فائز السراج (رئيس المجلس الرئاسي للحكومة) لبدء العملية".

وأشار بيت المال إلى أنه "رُصد العديد من طائرات الشحن الروسية وصلت إلى قاعدة (القرضابية) الجوية في سرت، وآخرها كانت الخميس".

وأوضح بيت المال أن "الطائرات التي وصلت، جزء منها يحمل معدات وأسلحة وجزء آخر يحمل مقاتلين (لم يحدد جنسياتهم)".

وذكر أن "المرتزقة الروس يسيطرون على قاعدة القرضابية، وعدم استهدافها من سلاح الجو الليبي يرجع إلى وجود 3 منظومات للدفاع الجوي بالقاعدة ومحيطها".

والثلاثاء، نشر الجيش الليبي صوراً لعقود مع شركات أمنية يُجلب بموجبها مرتزقة من سوريا للقتال مع مليشيا حفتر.

ومنتصف أبريل/نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا، بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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