يواصل فريق نزع الألغام التابع للجيش التركي تطهير مدن ليبية من الألغام والمتفجرات التي خلَّفتها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر ومرتزقته، مستخدمة التكنولوجيا الوطنية، حسب وكالة الأناضول.

وتستخدم الفرق التركية أنظمة روبوتات تركية الصنع في عملية التفكيك والنزع الخاصة بالألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها مليشيات حفتر في المناطق السكنية جنوبي العاصمة طرابلس، لضمان العودة الآمنة للمدنيين إلى منازلهم.

وتستمر القوات التركية في تطهير الأماكن المدنية في طرابلس مع الجيش الليبي، مستخدمة المعدات التكنولوجية الحديثة وأنظمة الروبوتات والتقنيات الوطنية وخبرة قواتها الميدانية.

وقتل ما لا يقل عن 39 شخصاً بينهم نساء وأطفال وجرح أكثر من 100 آخرين، بسبب الألغام والمتفجرات المصنوعة يدوياً التي خلَّفتها مليشيات حفتر في الأماكن السكنية جنوبي طرابلس.

وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت اللجنة المشتركة لرصد انتهاكات حقوق الإنسان الليبية (حكومية) وتوثيقها، مقتل 27 شخصاً وإصابة 40 آخرين، جراء انفجار الألغام والعبوات التي زرعتها مليشيا حفتر في منازل مدنيين كانت تتخذها تمركزات لها قبل فرارها.

وحقق الجيش الليبي مؤخراً، انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية للعاصمة طرابلس ومدينة ترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات أخرى في الجبل الغربي.