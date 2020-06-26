سياسة
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وزير الطاقة التركي: نهدف إلى تشغيل محطة "آق قويو" النووية في 2023
أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن بلاده تهدف إلى تشغيل الوحدة الأولى من محطة "آق قويو" للطاقة النووية عام 2023، بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.
وزير الطاقة التركي: نهدف إلى تشغيل محطة "آق قويو" النووية في 2023
وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي يعلن أن بلاده تهدف إلى تشغيل الوحدة الأولى من محطة "آق قويو" للطاقة النووية عام 2023 / AA
26 يونيو 2020

أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز أن بلاده تهدف إلى تشغيل الوحدة الأولى من محطة "آق قويو" للطاقة النووية عام 2023، بالتزامن مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية.

جاء ذلك في تصريح صحفي الجمعة، خلال زيارة تفقدية لموقع المحطة النووية في ولاية مرسين جنوبي تركيا.

وقال دونماز: "هدفنا تشغيل الوحدة الأولى من محطة آق قويو النووية عام 2023، مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية".

وأشار إلى أن حجر الأساس للوحدة الثانية للمحطة قد وُضع، على أن تدخل الخدمة أيضاً بعد عام من تشغيل الوحدة الأولى.

وذكر الوزير التركي أن 6 آلاف و700 شخص يعملون في المحطة حالياً، 90% منهم مواطنون أتراك، إضافة إلى وجود خبراء روس ومن بلدان مختلفة.

وتجدر الإشارة إلى أن تركيا وروسيا وقَّعتا في ديسمبر/كانون الأول 2010، اتفاقاً للتعاون حول إنشاء محطة "آق قويو" وتشغيلها في مرسين.

وتبلغ تكلفة المشروع الضخم حوالي 20 مليار دولار أمريكي، ومن شأنه أن يسهم في تعزيز أمن الطاقة في تركيا، وخلق فرص عمل جديدة.

ومن المتوقع أن تدخل المحطة حيز التشغيل بحلول عام 2023، بعد أن وُضع حجر أساسها في أبريل/نيسان 2018.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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