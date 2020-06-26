سياسة
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الدفاع التركية: "المخلب النمر" لم ولن تلحق الأذى بأي مدني
قالت وزارة الدفاع التركية إن عملية "المخلب النمر" المستمرة شمالي العراق لم ولن تلحق الأذى بأي مدني، وأن الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية هو القضاء على الإرهابيين، وأكدت أن القوات التركية تتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين.
الدفاع التركية: "المخلب النمر" لم ولن تلحق الأذى بأي مدني
وزارة الدفاع التركية تؤكد أن عملية "المخلب النمر" هدفها الوحيد هو القضاء على الإرهابيين / AA
26 يونيو 2020

أفادت وزارة الدفاع التركية أن عملية "المخلب النمر" المستمرة شمالي العراق لم ولن تلحق الأذى بأي مدني، وأن الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية هو القضاء على الإرهابيين.

وأكدت في بيان صادر عن الوزارة، الجمعة، أن القوات التركية تتخذ أعلى درجات الحيطة والحذر لعدم إلحاق الأذى بالمدنيين.

وقالت: "كما هو الحال عليه في العمليات السابقة، لم ولن تلحق عملية المخلب النمر الأذى بأي مدني، والجيش التركي يعتبر المدنيين والأراضي والمباني التاريخية والآثار الثقافية عناصر لا يمكن المساس بها".

وأضافت: "الهدف الوحيد للقوات المسلحة التركية في العملية المستمرة بنجاح هو الإرهاب".

واختتمت بالقول: إن "جيشنا البطل الذي يواصل السير على نهج أجدادنا الذين جلبوا السلام والعدالة إلى ثلاث قارات، سيستمر في كفاحه ضد الإرهاب وفقاً للقيم الإنسانية والأخلاقية والدولية، وبشكل يليق بتاريخنا المجيد".

وفي 17 يونيو/حزيران الجاري، أطلقت تركيا عملية "المخلب النمر" في منطقة هفتانين شمالي العراق، ضد عناصر تنظيم PKK الإرهابي، وغيره من التنظيمات الإرهابية.

وتعتبر هذه العملية هي الثانية في شمالي العراق ضد التنظيم الإرهابي، بعد "مخلب النسر" التي انطلقت فجر 15 يونيو/حزيران الجاري.

يذكر أن تنظيم PKK الإرهابي يتخذ من جبال قنديل شمالي العراق معقلاً له، وينشط في العديد من المدن والبلدات، ويحتل عدداً كبيراً من القرى في المنطقة، ويشن هجمات على الداخل التركي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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