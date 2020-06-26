سياسة
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المفوضية الأوروبية تمنح 11 شركة تقنية تركية 4.4 ملايين يورو
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم منحة بقيمة 4.4 ملايين يورو، إلى 11 شركة تركية ناشطة في مجالات تقنية النانو، والتقنية الحيوية، والتقنيات المتطورة.
المفوضية الأوروبية تمنح 11 شركة تقنية تركية 4.4 ملايين يورو
تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم منحة بقيمة 4.4 ملايين يورو إلى 11 شركة تركية / AA
26 يونيو 2020

تعتزم المفوضية الأوروبية تقديم منحة بقيمة 4.4 ملايين يورو إلى 11 شركة تركية ناشطة في مجالات تقنية النانو، والتقنية الحيوية، والتقنيات المتطورة.

وأفاد بيان صادر عن مؤسسة الأبحاث العلمية والتكنولوجية التركية "توبيتاك"، أن 11 شركة تركية تقدمت بطلبات للمشاركة في 8 مشاريع في إطار برنامج "هوريزون 2020" التابع للمفوضية الأوروبية لدعم وتعزيز البحوث في صناعة وتطوير التقنيات المتطورة.

ولفت إلى أن إدارة البرنامج وافقت على تقديم منحة قيمتها 4.4 ملايين يورو للشركات التركية، في إطار مشاركتها في المشاريع الثمانية.

و"هوريزون 2020" برنامج تمويل تكون بواسطة الاتحاد الأوروبي/ المفوضية الأوروبية لدعم وتعزيز البحوث في نظام مجال البحوث الأوروبية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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