سياسة
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الخارجية التركية: أي قرار حول "آيا صوفيا" هو شأن داخلي
أكد نائب وزير الخارجية التركي، أن تركيا ستواصل حماية التراث الثقافي والديني في البلاد، وأن أي قرار حول "آيا صوفيا" هو قرار داخلي تركي. جاء ذلك في تغريدة له، رداً على تصريح سام براونباك سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية حول "آيا صوفيا".
الخارجية التركية: أي قرار حول "آيا صوفيا" هو شأن داخلي
أكد نائب وزير الخارجية التركي أن أي قرار حول آيا صوفيا هو قرار داخلي تركي  / AA
26 يونيو 2020

أكد نائب وزير الخارجية التركي، ياووز سليم كيران، أن تركيا ستواصل حماية التراث الثقافي والديني في البلاد، وأن أي قرار حول "آيا صوفيا" هو قرار داخلي تركي.

جاء ذلك في تغريدة له الجمعة، رداً على تصريح سام براونباك سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأمريكية حول "آيا صوفيا".

وقال كيران: " لا تقلق براونباك، تركيا ستواصل حماية تراثها الثقافي والديني. وأي قرار حول آيا صوفيا هو قرار داخلي تركي".

وأشار كيران إلى أن تركيا تحافظ على 18 أثراً من الأماكن المدرجة على التراث العالمي.

وسبق أن صرح براونباك أن آيا صوفيا له أهمية روحية وثقافية لمليارات المؤمنين بمعتقدات مختلفة حول العالم، داعياً الحكومة التركية إلى الحفاظ على وضع آيا صوفيا كمتحف لإمكانية الوصول إليه من قبل الجميع.

يشار إلى أن "آيا صوفيا" صرح فني ومعماري موجود في منطقة "السلطان أحمد" بمدينة إسطنبول.

واستخدم الصرح مسجداً لمدة 481 عاماً، وتم تحويله إلى متحف عام 1934، ويعد "آيا صوفيا" من أهم المعالم المعمارية في تاريخ الشرق الأوسط.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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