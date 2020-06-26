سياسة
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بالتزامن مع أزمة بولتون.. قاضٍ أمريكي يرفض طلباً لمنع نشر كتاب آخر عن ترمب
في الوقت الذي تتصاعد فيه الأزمة التي تسبب فيها الكتاب الذي نشره مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون وانتقد فيه الرئيس ترمب بشدة، رفض قاضٍ في نيويورك منع نشر كتاب لابنة شقيق الرئيس حول "التاريخ القاتم" للعائلة.
بالتزامن مع أزمة بولتون.. قاضٍ أمريكي يرفض طلباً لمنع نشر كتاب آخر عن ترمب
القضاء الأمريكي يرفض منع نشر كتاب يتحدث عن "التاريخ القاتم" لعائلة الرئيس دونالد ترمب / AP
26 يونيو 2020

رفض قاضٍ في نيويورك الخميس، منع نشر كتاب لابنة شقيق دونالد ترمب تصفه فيه بأنه "أخطر رجل في العالم"، وبأنه "يلقي الضوء على التاريخ القاتم" لعائلة الرئيس الأمريكي، كما قالت دار النشر.

ومن المقرر أن يصدر كتاب ماري ترمب في نهاية يوليو/تموز المقبل، قبل ثلاثة أشهر فقط من خوض الانتخابات الرئاسية التي يطمح ترمب إلى الفوز بها لولاية ثانية.

وطلب شقيق الرئيس روبرت ترمب هذا الأسبوع من محكمة في كوينز في نيويورك منع نشر كتاب "كثير جداً ولا يكفي أبداً: كيف خلقت عائلتي أخطر رجل في العالم".

واتهم روبرت ترمب ماري بانتهاك اتفاق سرية وقّعتها في 2001، بعدما قامت المحكمة نفسها بتسوية نزاع حول ملكية عقارات لفريد ترمب والد دونالد وروبرت وفريد الابن، والد ماري الذي تُوفي عام 1981.

وتروي ماري البالغة 55 عاماً في كتابها الذي يقع في 240 صفحة خفايا أجواء "العائلة المسمومة"، كما شهدتها في منزل جديها، وفق الناشر "سيمون وشوستر".

وقال الناشر إن ماري تصف "صدمات وعلاقات مدمرة، وخليطاً مأساوياً من الإهمال والإساءة".

وأضاف أن ماري ترمب الطبيبة النفسية هي "الوحيدة من عائلة ترمب المستعدة لقول الحقيقة حول واحدة من أقوى العائلات في العالم وأكثرها اضطراباً".

وذكر موقع "ديلي بيست" في وقت سابق من يونيو/حزيران الجاري، أن الكتاب سيكشف أن ماري ترمب كانت مصدر التقارير التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز حول الشؤون المالية للرئيس ترمب، ودفعه القليل من الضرائب الواجبة عليه على مدى عقود.

وأبلغ ترمب الأسبوع الماضي موقع "أكسيوس" بخصوص اتفاق مبرم مع ماري يمنعها من الكشف عن أسرار العائلة، قائلاً إنها "غير مخوّلة نشر كتاب"، وأضاف: أنه "عندما توصلنا إلى تسوية معها ومع شقيقها.. وقّعت هي.. على اتفاق بعدم الإفصاح".

لكن القاضي في محكمة كوينز قال إن محكمته ليست صاحبة اختصاص في إصدار أمر قضائي يمنع نشر الكتاب.

وأعرب تيد بطرس محامي ماري ترمب في بيان، عن أمله أن يكون هذا القرار نهاية المطاف في هذه القضية، وقال: إن "الديمقراطية تزدهر بالتبادل الحر للأفكار، فلا هذه المحكمة ولا أي محكمة أخرى لديها السلطة لانتهاك الدستور" الأمريكي.

ترامب: بولتون "أحمق" وتعيينه كان خياراً خاطئاً

على صعيدٍ موازٍ وصف ترمب مستشاره السابق للأمن القومي جون بولتون بالـ"أحمق".

جاء ذلك في مقابلة على قناة فوكس نيوز الخميس، تطرق خلالها إلى قضية الكتاب المثير للجدل الذي أصدره بولتون حول عمله في البيت الأبيض، وانتقد فيه ترمب.

وقال ترمب: "عند إدارة البلاد يمكن أن تقوموا بخيارات خاطئة، كتعيين شخص أحمق مثل بولتون".

وأضاف الرئيس الأمريكي أن بولتون "لم يؤدِ عمله جيداً، ولم يكن ذكياً"، واعتبر أن كل ما يريده بولتون "هو سب الناس".

وتابع: "أعتقد أنه الرجل الوحيد الذي صادفته بحياتي ولم أره مبتسماً.. وسألته: ألا تبتسم على الإطلاق يا جون؟ هذا يفسر الكثير عن طبيعة أي شخص".

ولفت ترمب إلى أن السياسة الخارجية التي كان يقترحها بولتون ليست صائبة، مؤكداً أنه "كان شخصاً مريضاً.. توجد أشياء لا تسير على مايرام لديه، ولا حظت ذلك مبكراً".

ووجّه بولتون في كتاب مذكراته الذي حمل عنوان "كنت في الغرفة وحدث ذلك"، انتقادات حادة إلى ترمب، وحمل اتهامات رآها البعض "مؤذية جداً" للرئيس.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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