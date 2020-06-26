سياسة
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فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو لوقف فوري وغير مشروط للقتال في ليبيا
‏أصدرت فرنسا وألمانيا وإيطاليا الخميس، بياناً طالبت فيه الأطراف الليبية بوقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتعليق العمليات العسكرية. ودعا البيان إلى "وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن".
فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو لوقف فوري وغير مشروط للقتال في ليبيا
فرنسا وألمانيا وإيطاليا تدعو الأطراف الليبية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية / AP
26 يونيو 2020

دعت كل من ‏فرنسا وألمانيا وإيطاليا الخميس، الأطراف الليبية إلى وقف فوري لإطلاق النار وتعليق العمليات العسكرية.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن الدول الثلاث، نشرته وزارة الخارجية الإيطالية على موقعها الإلكتروني.

وورد في البيان أنه "في ضوء المخاطر المتزايدة لتدهور الوضع في ليبيا والتصعيد الإقليمي، تدعو كل من فرنسا وألمانيا وإيطاليا جميع الأطراف الليبية إلى الوقف الفوري غير المشروط للقتال، وتعليق النشاط العسكري المستمر في أنحاء البلاد".

كما حثّت الدول الثلاث على "وقف التدخلات الخارجية في الشأن الليبي والاحترام الكامل لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة".

وأضاف البيان: أن "وقف إطلاق النار يُشكِّل عنصراً أساسياً لتهيئة المناخ الملائم لاستئناف الحوار السياسي بين الأطراف المتنازعة في ليبيا بشكل ملموس، ومن ثم إيجاد حل مستدام للصراع".

تركيا.. نسعى لتأسيس سلام في المتوسط

من جانبه، قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مساء الخميس، إن بلاده عقدت اتفاقية هامة مع ليبيا وأفسدت مخطط حبس تركيا في سواحل أنطاليا (جنوبي البلاد)، مضيفاً: "قدمنا مقترحات مماثلة لدول أخرى ولسنا مع العلاقات المتوترة".

وأضاف قالن في تصريحات لقناة محلية، أن حفتر الذي تدعمه فرنسا يلعب لعبة خطيرة في ليبيا، مشيراً إلى أن روسيا تدعم حفتر بشكل واضح، والولايات المتحدة مترددة في لعب دور واضح بالمنطقة.

وتابع: "نحن في تواصل مع جميع الدول لتثبيت وقف إطلاق النار ونريد تأسيس السلام في المتوسط، لكن الذين يهربون من وقف إطلاق النار يريدون إخراج تركيا من المشهد، لا يمكن لأي خطوة أن تنجح من دون تركيا على هذا الصعيد".

وحرر الجيش الليبي، في 4 يونيو/حزيران الجاري، مناطق احتلتها مليشيات الجنرال الانقلابي خليفة حفتر في العاصمة طرابلس (غرب)، ثم استعاد مدينتي ترهونة وبني وليد ومناطق أخرى، ويتأهب حالياً لتحرير مدينة سرت (450 كم شرق طرابلس).

ومع هذه المستجدات الميدانية لمصلحة الحكومة الشرعية، تتصاعد دعوات وضغوط لوقف القتال والعودة إلى طاولة المفاوضات، بخاصة من جانب دول متهمة بدعم حفتر لخدمة مصالحها، وكانت تلتزم الصمت حين كانت المليشيات تحرز انتصارات ميدانية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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