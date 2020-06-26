سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 26 يونيو/حزيران 2020
نشرة يومية مقدَّمة من TRT عربي لأهمّ الأحداث والقضايا خلال اليوم، نوفِّر لكم كلَّ صباح جولة شاملة لأهم ما يدور في الشارع العربي والشرق الأوسط والعالم.
خلاصات من TRT عربي: 26 يونيو/حزيران 2020
قالن: لا نريد خلق توترات مع أحد، لكن أي خطوات ضد المصالح والحقوق التركية سيكون لها جوابها / AA
26 يونيو 2020

أهم الأحداث:

متحدث الرئاسة التركية يقول إن حفتر يلعب لعبة خطيرة بليبيا بدعم فرنسي، وإسرائيل توقِّع اتفاقاً مع الإمارات لمحاربة كورونا.

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    قالن: حفتر يلعب لعبة خطيرة بليبيا بدعم فرنسي ونسعى لتثبيت وقف إطلاق النار

    قال متحدث الرئاسة التركية إبراهيم قالن إن بلاده عقدت اتفاقية هامة مع ليبيا وأفسدت مخطط حبس تركيا في سواحل أنطاليا (جنوبي البلاد)، مضيفاً: "قدمنا مقترحات مماثلة لدول أخرى ولسنا مع العلاقات المتوترة". [TRT عربي]

    وأضاف قالن في تصريحات لقناة CNN TÜRK اليوم الخميس، أن حفتر الذي تدعمه فرنسا يلعب لعبة خطيرة في ليبيا. [TRT عربي]

    وقال: "نحن في تواصل مع جميع الدول لتثبيت وقف إطلاق النار ونريد تأسيس السلام في المتوسط، لكن الذين يهربون من وقف إطلاق النار يريدون إخراج تركيا من المشهد، لا يمكن لأي خطوة أن تنجح من دون تركيا على هذا الصعيد". [TRT عربي]

    نتنياهو: إسرائيل ستوقِّع اتفاقاً مع الإمارات لمحاربة كورونا

      أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، أن تل أبيب ستوقِّع اتفاقاً مع الإمارات بشأن التعاون لمحاربة فيروس كورونا. [TRT عربي]

      جاءت تصريحات نتنياهو وفق بيان صدر عن مكتبه خلال حفل تخرُّج نظمته أكاديمية القوات الجوية الإسرائيلية، في حين لم يصدر تعقيب إماراتي بهذا الخصوص. [الأناضول]

      وأوضح البيان أن الاتفاقية "سيوقِّعها وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين مع نظيره الإماراتي عبد الرحمن العويس"، من دون تحديد موعد لذلك. [TRT عربي]

      مصدر:TRT عربي - وكالات
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