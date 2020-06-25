احتلت مدينة إسطنبول المرتبة 16 عالمياً في لائحة الأنظمة الاقتصادية الصاعدة، حسب تقرير مركز "Startup Genome" المختص بإجراء أبحاث حول ريادة الأعمال العالمية.

وأوضح وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك خلال تغريدة نشرها على حسابه في تويتر الخميس، أن إسطنبول تفوقت في التقرير، على مدن عالمية مشهورة مثل دبي وموسكو وبروكسل.

وأضاف ورانك أن إمكانات تركيا في المبادرات القائمة على التكنولوجيا عالية، وأن أهداف أنقرة في المجال التكنولوجي كبيرة.

يذكر أن مؤسسة Startup Genome تستهدف تعزيز نجاح الشركات الناشئة وتحسين أداء مناخ الأعمال الريادية على مستوى العالم، إذ تعتبر من المنظمات الرائدة في مجال الاستشارات والتوجيه ودعم الحكومات والقيادات من القطاعين الحكومي والخاص.

وتقدم المؤسسة عدداً من التقارير والدراسات المتخصصة استناداً إلى بيانات من أكثر من مليون شركة في 250 مدينة حول العالم.