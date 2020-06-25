لا تزال اللقاءات مستمرة لبحث تطورات خطة ضم أجزاء من الضفة الغربية المحتلة، كما هو حال التصريحات الفلسطينية والعالمية الرافضة للخطة. لكن في المقابل، تتضارب المعلومات حول إمكانية تنفيذ الضم في الوقت المقرر له في الأول من يوليو/تموز القادم.

وقدّر وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي أن إسرائيل لن تقدم على ضمّ الأغوار، حسب ما نقلت عنه هيئة البث الرسمية مساء الأربعاء، قائلاً في جلسات مغلقة إن "الجميع يفهم ذلك"، ذلك أن الخطة المطروحة "مقلّصة أكثر بكثير من رغبة اليمين".

هذه التصريحات تتعارض مع ما تحدث به مصدر أمريكي مطلع على مداولات الإدارة الأمريكية لوكالة رويترز، قائلاً: "إن من بين الخيارات الرئيسية المتوقع بحثها عملية تدريجية تعلن بموجبها إسرائيل سيادتها مبدئياً على عدة مستوطنات قريبة من القدس المحتلة، بدلاً من 30% من الضفة الغربية الواردة في خطة رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو الأصلية".

وتخشى الولايات المتحدة من أن السماح لإسرائيل بالتحرك بسرعة كبيرة قد يبدد أي آمال في أن يأتي الفلسطينيون في نهاية المطاف إلى الطاولة لمناقشة خطة ترمب للسلام المعروفة باسم "صفقة القرن".

وينقسم المسؤولون الأمريكيون والإسرائيليون حول سؤال مركزي، هو: هل احتمال الضمّ يشكل ضمانة لإشراك الفلسطينيين في مفاوضات حول "صفقة القرن" أو أن الخطة أصلاً هي مجرّد ستار للضم؟ وفق تقرير لصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية.

لقاءات ما قبل الضم

وتتوالى الاجتماعات قبل بدء تنفيذ الضم، إذ عُقد اجتماع بين بيني غانتس وزير الجيش الإسرائيلي ورئيس الأركان أفيف كوخافي ورئيس الشاباك نداف أرغمان ورئيس الموساد يوسي كوهين، حسب صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية.

وركز الاجتماع على استعدادات إسرائيل لسنياريوهات متعلقة بمواجهة الوضع المتعلق بتنفيذ خطة الضم.

ولم تقتصر الاجتماعات على المستوى الإسرائيلي، بل كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن لقاء جمع رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين والعاهل الأردني عبد الله الثاني، في مهمة كلف بها من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لنقل رسالة من الأخير تتعلق بخطة الضم الإسرائيلية.

وكان الملك عبد الله الثاني صرح في أواخر الشهر الماضي، بأن خطة الضم ستؤدى إلى صراع كبير مع المملكة، كما هاجم وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي قبل أسبوع، إسرائيل، وخلال زيارة خاطفة للقاء الرئيس الفلسطيني محمود عباس في رام الله، قال: "إذا مضت إسرائيل قدماً في الضم، فستختار الصراع والتصعيد بدلاً من السلام".

وأضاف أن الأردن سيقف إلى جانب الفلسطينيين، محذراً من أن إسرائيل "يجب أن تتعامل مع العواقب -ليس فقط في علاقتها مع الأردن. كذلك فإنها ستضر بالجهود الإقليمية للتوصل إلى حل عادل وشامل".

وبعد جولة محادثات بالبيت الأبيض، قال مسؤول أمريكي إنه "لم يُتَوصل إلى قرار نهائي بشأن خطوات الضم الإسرائيلية في الضفة الغربية"، وهو ما يعكس حالة الانقسام في الولايات المتحدة بشأن الخطة.

وتأتي هذه النتيجة بعد توقعات عالمية وإسرائيلية بـ"إعلان أمريكي كبير"، إذ نقلت صحيفة "يديعوت أحرنوت" قول المستشارة الرئيسية كيليان كونواي حول المحادثات التي أجراها المسؤولون في الإدارة بشأن القضية، إن :الرئيس الأمريكي دونالد ترمب على وشك إصدار إعلان كبير بشأن خطط إسرائيل لتطبيق السيادة على أجزاء من الضفة الغربية"، إلا أن هذا لم يحدث.

خيارات الرد

وانطلقت عدة تحذيرات دولية لإسرائيل من تنفيذ الخطة، فقد جاء تحذير مبعوث الأمم المتحدة من أن خطوة الضم الإسرائيلي يمكن أن تطلق العنان للعنف في الشرق الأوسط، ومن شأنها أن تقلب العلاقات الإسرائيلية الفلسطينية وتتردد في جميع أنحاء المنطقة، بعد يوم من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس جامعة الدول العربية بحذر مماثل ضد المبادرة خلال اجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة، حسب صحيفة "يديعوت أحرنوت".

من جانبه، حذر السفير الأمريكي السابق لدى إسرائيل والمبعوث الأمريكي السابق للسلام في الشرق الأوسط مارتن أنديك، إسرائيل، من تنفيذ خطة الضم، معتبراً أنها ستؤدي إلى واقع الدولة الواحدة، وأنها تدفع "المشروع الصهيوني نحو الهاوية" ومن الممكن أن "تكلف إسرائيل أثماناً باهظة".

فلسطينياً، اعتبرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قرار الاحتلال ضم أراضٍ من الضفة المحتلة بمثابة إعلان حرب.

وقال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة إن "الواقع الحالي خطير جداً، إذ يستعد الاحتلال الإسرائيلي لإعلان ترسيم أضخم مشروع سرقة علنية للأرض الفلسطينية منذ عقود، فيما يسمى بضم الضفة والأغوار، وإننا هنا نؤكد أن مشروع المقاومة هو كنس الاحتلال من كل شبر من أرض فلسطين التاريخية".

المقاومة تعتبر قرار الضم إعلان حرب على الشعب الفلسطيني. - الناطق باسم الجناح العسكري لحركة حماس - أبو عبيدة

من جانبه، قال المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية حسين حمايل لـTRT عربي، إن "الإدارة الأمريكية تتعامل مع الملف الفلسطيني متجاهلة الشعب الفلسطيني، ولن نخضع للقوة أو الإجرام والتهديد".

وأشار حمايل إلى أن "الرئيس الأمريكي وسفير الولايات المتحدة الأمريكية في تل أبيب ديفيد فريدمان، يتعاملان مع الملف الفلسطيني وكأنه ملف لأرض بلا شعب، أو شعب بلا أرض. لكن الحقيقة أننا وجدنا هنا منذ فجر التاريخ وقبل كل الاحتلالات".

وأضاف: "إسرائيل تفكر بعقليتها القائمة على الإجرام والقتل أن الشعب الفلسطيني سيخضع ويستكين بالقوة والنار، ولكن هذا ضرب من ضروب الجنون لأن الشعب الفلسطيني الذي راهنوا عليه مسبقاً كان على قدر المسؤولية، بالنسبة إلينا تهون الأرواح فداءً لأرض فلسطين".

من ناحيته قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني عدنان أبو عامل في مقال على TRT عربي، إن "التصريحات السياسية الصادرة عن السلطة الفلسطينية، والمظاهرات الميدانية المنددة، والتحركات الدبلوماسية، لم ترقَ بعد إلى أن تشكّل كابحاً أمام صانع القرار الصهيوني لعدم المضيّ قدماً في هذا المشروع الخطير".

وأضاف: "تدفع هذه المواقف الفلسطينية المنخفضة إسرائيل إلى أن ترى بهذا التوقيت فرصة سانحة لإعلان سيادتها المزعومة على مستوطنات الضفة وغور الأردن، على الرغم من أنه قد يعرّض السلام مع الأردن للخطر، ويسيء إلى علاقاتهما، ويزعزع الهدوء الأمني المستمر منذ سنوات طويلة على حدودها الشرقية".

ويقول خبراء ومحللون إن السلطة الفلسطينية لا تراهن فقط على الضغط العربي والدولي بل بدأت بإحداث هذا الضغط، فلا يوجد قائد فلسطيني بعد هذه الخطوة يمكن أن يتحدث عن مفاوضات وسلام وحل للدولتين مع إسرائيل، بل سيقود الأمر إلى صراع مفتوح وإيجاد طريقة لإعلان دولة واحدة.

على الجانب الآخر، تقف محكمة الجنايات الدولية بالمرصاد لإسرائيل التي يجب أن تستعد للمعركة ضدها على إثر قرار الضم، حسب ما قاله البروفيسور إيتان جيلبوا الخبير في العلاقات الدولية في مقال بصحيفة "يديعوت أحرنوت" الإسرائيلية.

واعتبر جيلبوا أن إسرائيل تواجه تهديداً خاصاً مع انتظار المحكمة لتوسيعها السيادة على أراضي الضفة الغربية من أجل إطلاق تحقيق في جرائم الحرب، مشيراً إلى أن دعم واشنطن سيكون مفيداً في هذه المعركة.