سياسة
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نتنياهو: إسرائيل ستوقِّع اتفاقاً مع الإمارات لمحاربة كورونا
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن تل أبيب ستوقِّع اتفاقاً مع الإمارات بشأن التعاون لمحاربة كورونا، وجاءت تصريحات نتنياهو وفق بيان صدر عن مكتبه خلال حفل تخرج أكاديمية القوات الجوية الإسرائيلية، فيما لم يصدر تعقيب إماراتي بهذا الخصوص.
نتنياهو: إسرائيل ستوقِّع اتفاقاً مع الإمارات لمحاربة كورونا
نتنياهو:  تل أبيب ستوقِّع اتفاقاً مع الإمارات بشأن التعاون لمحاربة فيروس كورونا / TRT Arabi
25 يونيو 2020

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخميس، أن تل أبيب ستوقِّع اتفاقاً مع الإمارات بشأن التعاون لمحاربة فيروس كورونا.

جاءت تصريحات نتنياهو وفق بيان صدر عن مكتبه خلال حفل تخرُّج نظمته أكاديمية القوات الجوية الإسرائيلية، فيما لم يصدر تعقيب إماراتي بهذا الخصوص.

وأوضح البيان أن الاتفاقية "سيوقِّعها وزير الصحة الإسرائيلي يولي إدلشتاين مع نظيره الإماراتي عبد الرحمن العويس"، من دون تحديد موعد لذلك.

وأضاف نتنياهو حسب البيان، أنه "سيُعلَن قريباً عن إطلاق تعاون بين الإمارات وإسرائيل لمحاربة الفيروس".

وقال: "سيركز التعاون على البحث والتطوير في المجالات التي ستحسن تقديم الرعاية الصحية في جميع أنحاء المنطقة".

وأشار نتنياهو إلى أن "هذا الإعلان يأتي نتيجة اتصالات مطولة ومكثفة أجريت خلال الأشهر الأخيرة، وهذا سيجلب الخير للكثيرين في منطقتنا"، وفق زعمه.

واختتم رئيس الوزراء الإسرائيلي حديثه قائلاً: "كلما ازدادت قوتنا، زادت قوتنا في ردع أعدائنا وتقريب أصدقائنا".

ولم يفصح نتنياهو خلال كلمة له في الاحتفال، عن تفاصيل إضافية بشأن الاتفاقية، إلا أنه اكتفى بالإشارة إلى أنها ستكون أول اتفاقية علنية مع أبو ظبي.

وعلى الرغم من أن الإمارات، لا تقيم علاقات علنية مع إسرائيل، فإن نتنياهو ومسؤولين آخرين صرحوا في أكثر من مناسبة بوجود تقارب معها ومع دول عربية وإسلامية أخرى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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