أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية الخميس، حزمة عقوبات جديدة تستهدف 8 شركات إيرانية تعمل في قطاع المعادن.

جاء ذلك في بيان نُشر على الموقع الإلكتروني للوزارة، أشارت فيه إلى أن العقوبات تستهدف كبرى شركات المعادن الإيرانية وفروعها الأجنبية ووكلاء المبيعات.

وأضاف البيان أن من بين الشركات الثماني المشمولة بالعقوبات هناك 5 مرتبطة بشركة "مباركة للحديد والصلب" أكبر منتج للصلب في إيران.

وفي مايو/أيار 2018، انسحبت واشنطن من الاتفاق النووي الموقَّع عام 2015، بين إيران ومجموعة "51"، وفرضت على طهران عقوبات اقتصادية.

وينص الاتفاق على التزام طهران التخلي لمدة لا تقل عن 10 سنوات، عن أجزاء حيوية من برنامجها النووي وتقييده بشكل كبير، بهدف منعها من امتلاك القدرة على تطوير أسلحة نووية، مقابل رفع عقوبات مفروضة عليها.

وفي 5 يناير/كانون الثاني الماضي، أعلنت إيران تعليق جميع تعهداتها في إطار الاتفاق النووي، على خلفية مقتل قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني في غارة جوية أمريكية بالعراق.‎