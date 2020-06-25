أدان المجلس العربي الخميس، تهديدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للحكومة الليبية.

جاء ذلك في بيان صادر عن المجلس الذي يترأسه الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، ويعنى بالدفاع عن الثورات العربية وحق الشعوب في اختياراتها.

وأعرب المجلس عن استنكاره "التهديدات التي أطلقها النظام المصري منذ أيام ضد الحكومة الشرعية في ليبيا الشقيقة، مع التلويح بالتدخل العسكري بعد اندحار قوات (الجنرال الانقلابي خليفة) حفتر في الغرب الليبي".

واعتبر "تلك التهديدات انتهاكاً صارخاً للشرعية الدولية ولسيادة الشعب الليبي".

وأكد المجلس أن "أي تشكيك في شرعية الحكومة الليبية المنبثقة عن اتفاق الصخيرات (ديسمبر/كانون الأول 2015) والمعتمدة لدى الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة، إنما يدخل في باب التآمر على وحدة التراب الليبي".

وتابع بأن ذلك يأتي في إطار "الانخراط في المشاريع الإقليمية التي تريد استدامة الحرب في ليبيا وتعطيل المسار السياسي واستغلال ثرواتها واستعمالها كمنصة لتنفيذ أجندات التصدي لموجات التحرر في كامل المنطقة".

ودعا المجلس العربي "قوى الأمة الحية لدعم صمود الشعب الليبي والوقوف إلى جانبه في مساعيه للتصدي لمخططات التقسيم، ولحماية سيادته الوطنية وبناء دولته المدنية الديمقراطية المستقرة"، وفق البيان ذاته.

و"المجلس العربي" منظمة غير حكومية تجمع عدة شخصيات عربية بهدف الدفاع عن ثورات الربيع العربي وترسيخ الثقافة الديمقراطية في المنطقة العربية وتبادل التجارب والخبرات في إدارة المراحل الانتقالية.

وأُسِّس المجلس في 26 يوليو/تموز 2014، واتخذ تونس العاصمة مقراً رئيسياً له مع اتخاذ عدة فروع له في عدة دول.

والسبت، ألمح السيسي في كلمة متلفزة عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب) المتاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبراً أن أي "تدخل مباشر في ليبيا بات تتوفر له الشرعية الدولية".

فيما قالت الحكومة الليبية إن تصريحات السيسي، بشأن الأوضاع في بلادها أمر مرفوض ومستهجن ويعد "إعلان حرب".

ونددت الحكومة الليبية أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/نيسان 2019.

ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخراً ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

الاتحاد الأوروبي: عملية السلام في ليبيا ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة

من جانبه، أكد الاتحاد الأوروبي أن عملية السلام في ليبيا، ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين.

جاء ذلك في تصريح صحفي للمتحدث باسم المفوضية الأوروبية بيتر ستانو الخميس، رداً على سؤال حول المقترح الذي قدمه الرئيس التونسي قيس سعيد بخصوص ليبيا.

وقال ستانو: "يرى الاتحاد الأوروبي أن عملية السلام في ليبيا، ينبغي أن تقودها الأمم المتحدة وأن تكون في إطار اتفاق برلين".

وأضاف أن عملية السلام يجب تنظيمها من قِبل الليبيين ومن أجل الشعب الليبي.

يشار إلى أن الرئيس التونسي قال خلال زيارته لفرنسا الاثنين، إنه "يجب على القبائل الليبية أن تجتمع لوضع دستور للبلاد، على غرار الدستور الذي وُضع في أفغانستان".

ورداً على ذلك، قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري الأربعاء، إن القبائل في بلاده "ليست طرفاً سياسياً"، و"لا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا".