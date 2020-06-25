سياسة
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روسيا.. استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد رئاسة بوتين حتى عام 2036
توجه الناخبون الروس إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديلات دستورية تتيح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين البقاء في الحكم نظرياً حتى عام 2036.
روسيا.. استفتاء على تعديلات دستورية تسمح بتمديد رئاسة بوتين حتى عام 2036
استفتاء على تعديلات دستورية تتيح للرئيس الروسي فلادمير بوتين البقاء في الحكم نظرياً حتى عام 2036 / Reuters
25 يونيو 2020

توجه الناخبون الروس الخميس، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على تعديلات دستورية تتيح للرئيس الحالي فلاديمير بوتين البقاء في الحكم نظرياً حتى عام 2036.

وانطلقت عملية الاقتراع قبل موعدها الأساسي المقرر في الأول من يوليو/تموز المقبل، بسبب وباء كورونا، إذ كان من المقرر إجراء الاستفتاء في 22 أبريل/نيسان الماضي، إلا أنه تأجل إلى الأول من يوليو/تموز المقبل، نظراً إلى ارتفاع إصابات كورونا في البلاد.

وفي مارس/آذار الماضي، وقّع رئيس البلاد فلاديمير بوتين على مشروع تعديل دستوري يتيح له البقاء في الحكم نظرياً حتى عام 2036، وصُدِّق عليه من قبل البرلمان والمحكمة الدستورية.

وتتضمن التعديلات تصفير عداد الولايات الرئاسية لبوتين (67 عاماً)، ما يتيح له الترشح لولايتين أخريين مدة كل واحدة منهما 6 سنوات بعد انتهاء ولايته الحالية في 2024. وحسب الدستور الحالي، لا يحق للرئيس الترشح لولاية رئاسية ثالثة على التوالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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