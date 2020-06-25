حذرت منظمة الصحة العالمية من تسارع معدلات تفشي فيروس كورونا حول العالم، تزامناً مع بدء بعض البلدان تخفيف القيود المفروضة لمواجهة الجائحة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده مدير عام "الصحة العالمية" تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الأربعاء في جنيف، وفق بيان للمنظمة الأممية.

وقال غيبريسوس إن المنظمة تتوقع الوصول إلى 10 ملايين إصابة بكورونا خلال الأسبوع المقبل، وذلك بعد تسجيل أكثر من 9 ملايين حالة، وما يزيد على 470 ألف وفاة في العالم.

وحذّر من تسارع معدلات تفشي الوباء في العالم، إذ أعلن أن "الإبلاغ عن أول مليون إصابة استغرق أكثر من 3 أشهر، لكن تسجيل مليون إصابة جديدة حالياً لا يستغرق سوى 8 أيام فقط".

وأوضح غيبريسوس أن المنظمة سجّلت خلال الشهر الأول من ظهور الوباء 10 آلاف إصابة بالفيروس، في حين رصدت الشهر الماضي وحده 4 ملايين حالة.

ووفق المسؤول الأممي، تقدّر منظمة الصحة العالمية المعدل الحالي للإصابات بالفيروس بواقع مليون حالة جديدة أسبوعياً.

وتساءل غيبريسوس عن كيفية توفير آليات آمنة لعقد تجمعات كبيرة للأشخاص، بالتزامن مع إعلان بعض البلدان إعادة فتح مجتمعاتها واقتصاداتها بعد قيود فرضتها للحد من تفشي الجائحة، بحسب البيان ذاته.

وحتى ظهر الخميس تجاوز عدد مصابي كورونا حول العالم 9 ملايين و552 ألفاً، توفي منهم ما يزيد على 485 ألفاً، وتعافى أكثر من 5 ملايين و192 ألفاً، وفق موقع "worldometers" المختص برصد إحصاءات الوباء.