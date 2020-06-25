سياسة
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الخارجية التركية تدعو أوروبا واليونان لتحمل مسؤولياتهما تجاه اللاجئين
دعت الخارجية التركية اليونان والاتحاد الأوروبي لتحمل مسؤولياتهما واحترام حقوق طالبي اللجوء، بدلاً من إلقاء اللوم على تركيا، وأكدت أن التصريحات التي تهاجمها محاولة لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد طالبي اللجوء تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.
الخارجية التركية تدعو أوروبا واليونان لتحمل مسؤولياتهما تجاه اللاجئين
استنكرت تركيا تصريحات وزير الخارجية اليوناني حول اللاجئين من على الحدود التركية اليونانية / Reuters
25 يونيو 2020

دعت وزارة الخارجية التركية، الخميس، اليونان والاتحاد الأوروبي إلى تحمل مسؤولياتهما واحترام حقوق طالبي اللجوء، بدلاً من إلقاء اللوم على تركيا.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم الوزارة حامي أقصوي، في رده على سؤال حول تصريحات وزير الخارجية اليوناني نيكوس دندياسو والممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل.

واستنكر أقصوي أمس الأربعاء، تصريحات دندياسو و بوريل على الحدود التركية اليونانية، مؤكداً أنها قبل كل شيء محاولة لتغطية انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم ضد طالبي اللجوء، تحت مظلة الاتحاد الأوروبي.

واستذكر أقصوي تصريحات دنيا مياتوفيتش مفوضة حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، ومفادها أن حماية كرامة طالبي اللجوء واجب أخلاقي وقانوني يجب على دول الاتحاد احترامه.

وأكد أقصوي أن تصريحات وزير الخارجية اليوناني حول شرق المتوسط وبحر إيجه "بعيدة عن الواقع"، داعياً إياه إلى الابتعاد عن أحلام محاصرة تركيا في سواحلها، واعتقاده أن ذلك يتماشى مع القانون الدولي.

وأشار إلى أن محاولة اليونان إقامة تحالف شر ضد تركيا واستغلال الاتحاد الأوروبي في ذلك لن يكون من مصلحة أثينا، داعياً إياها إلى احترام تركيا ومصالحها وحقوقها المشروعة.

ودعا أقصوي اليونان إلى الحوار مع تركيا بدلاً من التذمر منها واللجوء إلى الآخرين لمساعدتها، مشيراً إلى أن الحوار من متطلبات علاقات الجوار والقانون الدولي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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