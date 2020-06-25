قال أكبر خبير للتصنيع لدى مؤسسة مهمة تركِّز على الاستعداد والاستجابة للأوبئة وتدعم تسعة لقاحات محتملة لفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، إن المؤسسة حددت مصنعين لديهما القدرة على إنتاج أربعة مليارات جرعة سنوياً من اللقاحات.

ونقلت رويترز عن جيمس روبنسون، وهو مسؤول تنفيذي في الصيدلة الحيوية ويقود مسعى التصنيع الواسع لتحالف الاستعداد للأوبئة والابتكار، إن التحالف يعتزم اختيار مصنعين أو ثلاثة مصانع لتصنيع كل لقاح.

وقال: "في الوقت الحالي نعرف أن في مقدورنا إنتاج ملياري جرعة نحددها كنوع من الحد الأدنى لما نستهدفه".

وأضاف أن التحالف يعتزم أن يكون لديه ما بين ثمانية إلى عشرة مواقع توزيع إقليمية، "كي لا نضطر إلى القيام بكل شيء مركزياً، ثم نحاول شحنه إلى مختلف أنحاء العالم".

وعلى الرغم من عدم حصول أي لقاح على الموافقة بعد، فإن التحالف لديه بالفعل قائمة طلبات لسلاسل للتصنيع والإمداد لضمان توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا بالتساوي في أنحاء العالم.

ويحظى التحالف الذي يتخذ من أوسلو عاصمة النرويج مقراً له، بدعم 14 حكومة ومؤسسة بيل وميليندا جيتس ومجموعة شركات ويلكوم البريطانية.

وأنفق التحالف 829 مليون دولار حتى الآن على أبحاث لتطوير لقاحات لكورونا، من خلال اتفاقيات شراكة مع مطورين، على أمل أن ينجح بعضها.

وأشار روبنسون إلى أن "معظم الناس لا يصدقون أن إنتاج أربعة مليارات جرعة أمر ممكن، لكنّي أرى أنه ممكن".

وأردف روبنسون الذي يعمل مستشاراً للتصنيع لدى التحالف وعمل لدى بعض كبرى الشركات العالمية المنتجة للقاحات من بينها سانوفي وميرك، أن التحالف وضع خطة التصنيع استناداً إلى قدرات المصنعين والاحتياجات المحددة من اللقاحات المختلفة.

وفيات كورونا بالولايات المتحدة قد تتجاوز 179 ألفاً بحلول أكتوبر/تشرين الأول

في سياقٍ آخر كشف معهد صحي أمريكي أن عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة قد يتجاوز 179 ألفاً بحلول أكتوبر/تشرين الأول المقبل، إن لم تطرأ أي تغييرات على سلوك تعامل المواطنين مع الوباء.

جاء ذلك بحسب أحدث تقرير نشره معهد القياس والتقييم الصحي التابع لكلية الطب في جامعة واشنطن الأمريكية الأربعاء، واستعرض فيه آخر تقييماته لأوضاع تفشي الفيروس بالبلاد.

وأشار التقرير إلى أنه "في حال حرص 95% من المواطنين على ارتداء الكمامات، فإن أعداد الوفيات ستُسجٍّل بحلول التاريخ المذكور ما يقرب من 140 ألف حالة".

وأوضح أن ارتداء الكمامة يُخفِّض نسبة العدوى بالفيروس إلى 50%.

وكان المعهد نفسه في تقييم نشره الأسبوع الماضي، توقع أن يتجاوز عدد الوفيات بالفيروس حاجز 200 ألف حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول.

وحتى فجر الخميس تجاوز عدد مصابي كورونا في العالم 9 ملايين و520 ألفاً، تُوفي منهم ما يزيد على 483 ألفاً، وتعافى أكثر من 5 ملايين و165 ألفًا، وفق موقع "worldometers" المختص برصد تطورات الفيروس.

وبأكثر من مليوني إصابة و124 ألف وفاة تحتل الولايات المتحدة المركز الأول على مستوى العالم، تليها البرازيل بأكثر من مليون إصابة وما يزيد على 53 ألف وفاة.