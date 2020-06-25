أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب خلال استقباله نظيره البولندي أندريه دودا الأربعاء، في البيت الأبيض، أنه سيأمر "على الأرجح" بنقل قوات أمريكية من ألمانيا إلى بولندا، دون أن يعطي أرقاماً مفصلة.

وقال ترمب للصحفيين إن البولنديين "سألونا إن كنا سنرسل جنوداً إضافيين.. سننتقل (سينتقل الجنود) على الأرجح من ألمانيا إلى بولندا".

واضاف: "سنخفض عديد قواتنا في ألمانيا، إذ سيعود بعضها (إلى الولايات المتحدة)، فيما سيذهب البعض الآخر إلى أماكن أخرى، وستكون بولندا واحدة من تلك الأماكن في أوروبا".

من جهته، صرّح دودا أنه "طلب من الرئيس (ترمب) عدم سحب قوات أمريكية من أوروبا"، من أجل الحفاظ على أمن القارة.

وكان ترمب أعلن في وقت سابق قراره خفض عدد القوات الأمريكية في ألمانيا بمقدار النصف لأن برلين "متخلّفة" عن سداد مساهماتها في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وتتعامل "بشكل سيئ" مع الولايات المتحدة في المجال التجاري.

ولطالما سعت بولندا البالغ عدد سكانها 38 مليون نسمة والواقعة على الجبهة الشرقية لحلف شمال الأطلسي، إلى تمركز قوات أمريكية بشكل دائم على أراضيها لصد أي مغامرة عسكرية روسية.

وسعى الرئيس البولندي إلى استمالة ترمب، وصولاً إلى طرح فكرة إقامة قاعدة عسكرية يُطلق عليها اسم "فورت ترمب" (قلعة ترامب)، ويتمركز فيها آلاف الجنود الأمريكيين.

وتنظر بولندا إلى الولايات المتحدة باعتبارها ضامناً أمنياً لها داخل حلف شمال الأطلسي الذي انضمت إليه وارسو عام 1999، بعد نحو عقد من انهيار الاتحاد السوفياتي.