سياسة
2 دقيقة قراءة
جاوش أوغلو: ماكرون يتجاوز حدود اللعبة الخطيرة
شنّ وزير الخارجية التركي هجوماً لاذعاً على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وذلك بسبب سياسة فرنسا في ليبيا وسوريا، والاتهمات التي يكيلها ماكرون نفسه لتركيا حول المسألة الليبية.
جاوش أوغلو: ماكرون يتجاوز حدود اللعبة الخطيرة
 جاوش أوغلو يقول إن فرنسا باتت تعيش "خسوفاً في العقل" عقب إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا / AA
24 يونيو 2020

قال وزير الخارجية التركي مولود جاوش أوغلو، إن فرنسا تتناقض مع نفسها بشأن ليبيا، من خلال دعمها للانقلابي خليفة حفتر من جهة، ودعم مجلس الأمن الدولي الذي تتمتع بعضويته لحكومة الوفاق الوطني، من جهة أخرى، وإن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "يتجاوز حدود اللعبة الخطيرة".

وأضاف جاوش أوغلو في مقابلة مع إذاعة محلية الأربعاء، أن الحكومة الليبية باتت تحظى بدعم دول كثيرة في الفترة الأخيرة، بخاصة بعدما بدأت الكفة تميل لصالحها مؤخراً بفضل الدعم التركي، ولفت إلى أن هذا الوضع بات يُقلِق الإمارات العربية المتحدة وفرنسا على وجه الخصوص.

ورداً على تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، التي وصف فيها الدعم التركي للحكومة الليبية الشرعية بـ"اللعبة الخطيرة"، أعرب جاوش أوغلو عن بالغ قلقه من الوجود الفرنسي في ليبيا.

وأضاف أن فرنسا باتت تعيش "خسوفاً في العقل" عقب إطلاق تركيا عملية "نبع السلام" شمال شرق سوريا، وأنها بدأت منذ ذلك الوقت دعم الانفصاليين والانقلابيين في أي مكان.

وتابع: "الأمم المتحدة تعترف بحكومة الوفاق الوطني برئاسة السراج، وتدعو الدول كافة لقطع صلاتها بالأطراف الأخرى في ليبيا، فيما تتناقض فرنسا مع نفسها بهذا الشأن، لكونها من الدول الخمس الدائمة في مجلس الأمن".

وأضاف أن "هذا التصرف يُعد نفاقاً وخداعاً، ولهذا يرى الجميع مدى خطورة اللعبة الفرنسية في ليببيا".

ولفت إلى وقوف ماكرون خلف ارتكاب حفتر جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ليبيا، داعياً إلى محاسبة المسؤولين.

وأوضح أن فرنسا برئاسة ماكرون تدعم مساعي الإرهابيين في تأسيس دويلة شمالي سوريا، وتقسيم ليبيا، في محاولة من ماكرون للعودة ببلاده إلى عهدها الاستعماري السابق.

وقال إن "ماكرون يتجاوز حدود اللعبة الخطيرة، وأعلنَّا ذلك أكثر من مرة، إنه يشهد خسوفاً عقلياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us