سياسة
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خلاصات من TRT عربي: 25 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 25 يونيو/حزيران 2020
رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبية يؤكد أن القبائل في بلاده "ليست طرفاً سياسياً، ولا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا" / AA
25 يونيو 2020

أهم الاحداث:

المشري يرد على الرئيس التونسي بأنه لا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في ليبيا، ووزير الخارجية الأمريكي يعتبر ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "قراراً يخصّ الإسرائيليين".

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      المشري لرئيس تونس: لا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في ليبيا

        قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري الأربعاء، إن القبائل في بلاده "ليست طرفاً سياسياً، ولا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا". [الأناضول]

        جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المشري في طرابلس، ردّاً على تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد بوجوب البحث عمَّا اعتبره "شرعية دائمة" بدلاً من "المؤقتة" لحكومة الوفاق الوطني الليبية "القائمة على الشرعية الدولية"، ودعوته إلى دستور تضعه القبائل على الطريقة الأفغانية. [الأناضول]

        وأوضح المشري أن "القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية، وليست طرفاً سياسياً، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد". وأضاف: أن "شرعية حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً) نتجت عن حوار بين الليبيين استمر أشهراً عدة، والذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة (في إشارة إلى الجنرال الانقلابي خليفة حفتر)". [TRT عربي]

        بومبيو يعتبر ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "قراراً يخصّ الإسرائيليين"

        قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو الأربعاء، إن ضمّ أجزاء من الضفة الغربية المحتلة "قرار يخصّ الإسرائيليين". [TRT عربي]

        جاء ذلك في إفادة صحفية لبومبيو من مقر وزارة الخارجية بالعاصمة الأمريكية واشنطن. [TRT عربي]

        وأوضح أن "الأمر متروك لإسرائيل لاتخاذ قراراتها الخاصة بشأن ضمّ أجزاء من الضفة الغربية، وفقاً لما تعهّد به رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو"، مضيفاً أن توسيع سيادة سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرار "يتخذه الإسرائيليون". [الأناضول]

        مصدر:TRT عربي - وكالات
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