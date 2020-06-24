سياسة
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وزير الداخلية الليبي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات أوضاع ليبيا
أعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا في بيان، عقب لقاء جمعه بوزير الخارجية الإيطالي لويدجي دي مايو، في وزارة الداخلية بطرابلس، إجراء مباحثات مع إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع في ليبيا، ومساهمة إيطاليا في كشف الألغام التي زرعتها مليشيات خليفة حفتر.
وزير الداخلية الليبي يبحث مع وزير الخارجية الإيطالي مستجدات أوضاع ليبيا
وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا يقول إنه أجرى مباحثات حول الوضع في ليبيا مع وزير الخارجية الإيطالي بطرابلس / Reuters
24 يونيو 2020

أعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا الأربعاء، إجراء مباحثات مع إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع في بلاده، ومساهمة الأخيرة في كشف الألغام التي زرعتها مليشيات خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان أصدره باشاغا عقب لقائه وزير خارجية إيطاليا لويدجي دي مايو في ديوان وزارة الداخلية بطرابلس، في حضور نظيره الليبي محمد سيالة.

ووفق البيان، بحث باشاغا ووزير خارجية إيطاليا "آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وملف الهجرة غير النظامية، وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة".

وأعرب الوزير الإيطالي عن "تعازيه لأهالي الضحايا الذين قضوا بسبب الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر خلال اعتدائها على العاصمة طرابلس".

وأثنى باشاغا على "مساهمة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام التي قامت المليشيا المعتدية بزرعها في المناطق السكنية".

وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت لجنة حكومية ليبية سقوط 27 قتيلاً و40 جريحاً، بسبب ألغام أرضية زرعتها مليشيات حفتر، قبل طردها من العاصمة طرابلس (غرب).

وشنّت مليشيات حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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