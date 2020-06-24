أعلن وزير الداخلية الليبي فتحي باشاغا الأربعاء، إجراء مباحثات مع إيطاليا بشأن مستجدات الأوضاع في بلاده، ومساهمة الأخيرة في كشف الألغام التي زرعتها مليشيات خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان أصدره باشاغا عقب لقائه وزير خارجية إيطاليا لويدجي دي مايو في ديوان وزارة الداخلية بطرابلس، في حضور نظيره الليبي محمد سيالة.

ووفق البيان، بحث باشاغا ووزير خارجية إيطاليا "آخر مستجدات الأوضاع في ليبيا، وملف الهجرة غير النظامية، وتطوير التنسيق المشترك للتصدي لهذه الظاهرة".

وأعرب الوزير الإيطالي عن "تعازيه لأهالي الضحايا الذين قضوا بسبب الألغام التي زرعتها مليشيا حفتر خلال اعتدائها على العاصمة طرابلس".

وأثنى باشاغا على "مساهمة إيطاليا في عمليات الكشف عن الألغام التي قامت المليشيا المعتدية بزرعها في المناطق السكنية".

وفي 10 يونيو/حزيران الجاري، أعلنت لجنة حكومية ليبية سقوط 27 قتيلاً و40 جريحاً، بسبب ألغام أرضية زرعتها مليشيات حفتر، قبل طردها من العاصمة طرابلس (غرب).

وشنّت مليشيات حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019، مما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين، بجانب دمار مادي واسع، قبل أن يتكبد خسائر واسعة.