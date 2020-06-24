قال رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري الأربعاء، إن القبائل في بلاده "ليست طرفاً سياسياً، ولا يمكن تطبيق التجربة الأفغانية في ليبيا".

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده المشري في طرابلس، ردّاً على تصريحات للرئيس التونسي قيس سعيد، بوجوب البحث عما اعتبره "شرعية دائمة" بدلاً من "المؤقتة" لحكومة الوفاق الوطني الليبية "القائمة على الشرعية الدولية"، ودعوته إلى دستور تضعه القبائل، على الطريقة الأفغانية.

وأوضح المشري أن "القبيلة في ليبيا مظلة اجتماعية، وليست طرفاً سياسياً، ولا يمكن تطبيق تجربة أفغانستان في البلاد".

وأضاف أن "شرعية حكومة الوفاق الوطني (المعترف بها دولياً) نتجت عن حوار بين الليبيين استمر أشهراً عدة، والذي يعرقل الانتخابات هو من حاول الاستيلاء على السلطة بالقوة (في إشارة إلى الجنرال الانقلابي خليفة حفتر)".

وتابع المشري: "لا نحتاج إلى كثرة المبادرات، بل نحتاج إلى تفعيل الاتفاق السياسي، وبسط سيطرة حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي".

وخلال مؤتمر صحفي مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الاثنين، شدّد سعيّد على ضرورة أن يكون حلّ الأزمة "ليبيّاً-ليبيّاً"، مجدداً رفض تونس تقسيم البلد الجار.

واعتبر سعيد أن "السلطة القائمة في ليبيا تقوم على الشرعية الدولية"، لكنه استدرك بأن "هذه الشرعية لا يمكن أن تستمر، لأنها شرعية مؤقتة، ويجب أن تحل محلها شرعية جديدة تنبع من إرادة الشعب الليبي".

وتَطرَّق سعيّد في هذا الخصوص إلى المبادرة التي قادها شخصياً بجمعه أكثر من 35 من زعماء القبائل الليبية في قصر قرطاج، في ديسمبر/كانون الأول 2019، ودعوته إياهم إلى وضع دستور شبيه بالدستور الأفغاني يكون بمثابة "محطة انتقالية" يقررها الليبيون، دون تدخل جهة خارجية.

ورداً على ذلك قال المشري إن "الوفد الذي استقبله الرئيس التونسي لا يمثّل القبائل الليبية، وإن تصريحه (تصريح سعيد) يُعد دعوة لإنهاء السلطة الشرعية في العاصمة طرابلس".

ودعا المشري إلى محاسبة حفتر على جرائمه، مطالباً بضرورة تفعيل مقررات مؤتمر برلين الذي عُقِد في يناير/كانون الثاني الماضي، في ما يتعلق بتوقيف مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في بلاده.

وتعقيباً على المباردة التي أطلقتها مصر حول ليبيا بعنوان "إعلان القاهرة"، قال المشري: "لا يمكن القبول بالمبادرة المصرية التي تتضمن مغالطات كبيرة وتعقّد المشهد الليبي ولا تساعد على الحلّ".

وتابع: "نحن حريصون على الأمن القومي المصري والتونسي وعلى أمننا القومي أيضاً".

ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخراً ما يُسمّى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

والسبت ألمح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في كلمة متلفزة، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهامَّ عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر"، معتبراً أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية". وأثار هذا التصريح غضباً ليبياً وانتقادات دولية.

ومؤخراً حقّق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وجميع مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.