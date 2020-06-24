سياسة
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سحب طائرات حربية مصرية بعد عرض عسكري قرب الحدود مع ليبيا
أظهرت صور لأقمار صناعية سحب الجيش المصري طائرات مقاتلة شاركت في الاستعراض العسكري الذي جرى السبت الماضي بمشاركة السيسي في قاعدة سيدي براني شمال غربي مصر على الحدود مع ليبيا، وهو ما فسره مراقبون على أنه دليل على غياب استعدادات حقيقية لتدخل عسكري وشيك.
سحب طائرات حربية مصرية بعد عرض عسكري قرب الحدود مع ليبيا
سحب طائرات حربية مصرية بعد عرض عسكري بحضور السيسي قرب الحدود مع ليبيا
24 يونيو 2020

كشفت صور لأقمار صناعية سحب الجيش المصري طائرات مقاتلة شاركت في الاستعراض العسكري الذي جرى السبت الماضي، في قاعدة سيدي براني بمطروح شمال غربي مصر على الحدود مع ليبيا.

وخلال العرض العسكري في القاعدة، تفقد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مختلف الوحدات العسكرية، كما أظهرت صور بثها التلفزيون المصري وجود سرب من الطائرات المقاتلة.

صور الأقمار الصناعية التي نشرها حساب متخصص في رصد حركة الطائرات، تظهر اختفاء تلك الطائرات يوم الأحد 21 يونيو/حزيران من قاعدة سيدي براني، وهو ما فُسر بأنه دليل على غياب استعدادات حقيقية للقيام بتدخل عسكري وشيك. لكن من غير المعروف الوجهة التي نُقلت الطائرات إليها.

وكان السيسي قد تفقد وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب) المتاخمة للحدود مع ليبيا السبت الماضي، وأشار في كلمة متلفزة إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، زاعماً أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوافر له الشرعية الدولية".

ورداً على تهديدات الرئيس المصري، قالت وزارة الخارجية الليبية إن تصريحات السيسي "مخالفة للميثاق الأممي وحق الدفاع مكفول لنا".

وأكد المتحدث باسم الوزارة محمد القبلاوي أن "ميثاق الأمم المتحدة يمنع استخدام القوة أو التلويح بها بين الدول الأعضاء وما لوح به الرئيس المصري مخالف لهذا الميثاق"، مضيفاً أن "حق الدفاع مكفول لنا بموجب المادة 54 من ميثاق الأمم المتحدة والشرعية الدولية المتمثلة في قرارات مجلس الأمن الدولي".

من جانبه، قال المجلس الأعلى للدولة الليبي الاثنين، إنه "يربأ بالجيش المصري أن ينجر للدخول بمقامرة في ليبيا، يكون مصيرها مثل سابقاتها في اليمن".

وأضاف المجلس الأعلى مخاطباً السيسي، أن "شماعة الأمن القومي التي لطالما جرى التلويح بها كمبرر لأي تدخل مصري بالشأن الليبي يكفي لحلها أن تغلق حدود دولتك من ناحيتنا، إلا إذا كان الخطر على أمن نظامكم هو في حرية الليبيين واستقرار نظامهم".

وشاركت مصر في ستينيات القرن الماضي في حرب باليمن، لدعم ثورة 26 سبتمبر/أيلول 1962، ضد حكم الإمامة (المملكة المتوكلية اليمنية)، وشهدت حرباً أهلية بين الموالين للمملكة المتوكلية وبين الموالين للحكم الجمهوري.

وعلى الرغم من انتهاء المعارك بانتصار الجمهوريين، فإن السعودية استنزفت آنذاك بدعمها لحكم الإمامة طاقة الجيش المصري وأثرت على مستواه في حرب 1967، وفق مؤرخين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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