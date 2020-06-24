سياسة
3 دقيقة قراءة
بالصور.. انتشال جثث من المقابر الجماعية بترهونة الليبية
وثَّق فريق وكالة الأناضول في ليبيا، أعمال انتشال الجثث من المقابر الجماعية التي عُثر عليها في مدينة ترهونة غربي البلاد، وذلك عقب تطهيرها من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.
بالصور.. انتشال جثث من المقابر الجماعية بترهونة الليبية
انتشال جثث من المقابر الجماعية بترهونة الليبية / AA
24 يونيو 2020

رصد فريق وكالة الأناضول في ليبيا، أعمال انتشال الجثث من المقابر الجماعية التي عُثر عليها في مدينة ترهونة غربي البلاد، وذلك عقب تطهيرها من مليشيا الجنرال الانقلابي خليفة حفتر.

وتستمر أعمال انتشال الجثث من المقابر الجماعية وتحديد هوياتها في منطقة "الرباط" جنوب شرقي ترهونة الواقعة على بُعد 90 كيلومتراً من العاصمة طرابلس.

وتشارك في أعمال انتشال الجثث عناصر الأمن الليبي وفرق الطب العدلي والأمن الجنائي، فضلاً عن السلطات الصحية في البلاد.

رئيس لجنة الطب العدلي التابع لوزارة العدل إلياس محمد الحمروني، قال إنه يوجد العديد من الأماكن التي يشتبهون في وجود جثث ومقابر جماعية فيها.

وأشار إلى عثورهم حتى الآن على 11 مقبرة جماعية في ترهونة وحدها، مبيناً إمكانية ارتفاع هذا العدد خلال الأيام المقبلة.

بدوره، قال مسؤول النيابة العامة بطرابلس نوري الغالي إن بعض الجثث كانت مكبّلة الأيدي، ما يشير إلى تصفيتهم بشكل مباشر.

وأوضح أن المعطيات المتوفرة لديهم تشير إلى أن الجثث التي عثر عليها دُفنت خلال الأشهر الـ12 الأخيرة.

وفي وقت سابق، أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا أن المقابر الجماعية في ليبيا دليل على "جريمة حرب".

والسبت الماضي، أعلن الجيش الليبي العثور على 190 جثة في مستشفيات ومقابر جماعية بمدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس منذ 5 يونيو/حزيران الجاري.

وفي 17 من الشهر الجاري، أعلن الجيش الليبي أنه بانتظار تحقيق أممي يكشف للعالم "جرائم الإبادة الجماعية البشعة" التي ارتكبتها مليشيا حفتر في مدينة ترهونة، حيث عُثر على مقابر جماعية.

ومؤخراً، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس وترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي.

وشنت مليشيا حفتر بدعم من دول عربية وأوروبية، عدواناً على طرابلس، انطلاقاً من 4 أبريل/نيسان 2019، ما أسقط قتلى وجرحى بين المدنيين بجانب دمار واسع.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us