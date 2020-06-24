أصيب أكثر من 9.26 مليون شخص بفيروس كورونا المستجد على مستوى العالم، كما توفي جراء المرض 475880، حسب إحصاء لرويترز.

وسُجلت إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ بدء ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول عام 2019.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الوفيات والإصابات مسجِّلة 121135 وفاة ومليونين و357045 إصابة، ومؤخراً سجلت نحو 800 وفاة إضافية فضلاً عن أكثر من 32 ألف إصابة خلال الساعات الـ24 المنصرمة، حسب جامعة جونز هوبكنز.

وتمثّل الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرّراً من جائحة كوفيد-19، من حيث الإصابات والوفيات، وتتخطى سائر الدول بفارق شاسع.

وجاءت البرازيل في المركز الثاني في القائمتين، إذ سجلت 1374 وفاة جديدة ناجمة عن فيروس كورونا، ووفقاً لمعطيات وزارة الصحة البرازيلية، فإن حصيلة وفياتها وصلت إلى 52 ألفاً و771. وبلغ إجمالي الإصابات مليوناً و151 ألفاً و479، على إثر تسجيل 39 ألفاً و436 إصابة جديدة.

وفي المركز الثالث من حيث الإصابات، جاءت روسيا بعد تسجيلها 599705، لكن وفياتها بلغت 8206 فقط. واحتلت الهند المرتبة الرابعة من حيث الإصابات بواقع 440215، في حين أبلغت عن 14011 وفاة.

وفي المركز الخامس في قائمة الإصابات جاءت بريطانيا مسجلة 306210 إصابات، لكنها احتلت المرتبة الثالثة في قائمة الوفيات بواقع 42647 وفاة، فيما حلت إسبانيا في المرتبة السادسة بقائمتَي الإصابات والوفيات مع تسجيلها 264606 إصابات و28325 وفاة.

وجاءت إيطاليا في المركز الرابع بقائمة الوفيات بعد إعلانها عن 34657 حالة، لكنها حلت تاسعة في قائمة الإصابات بواقع 239180. أما فرنسا فكانت خامس أكبر دولة على قائمة الوفيات، إذ سجلت 29720 حالة، بيد أن ترتيبها جاء الحادي عشر من حيث الإصابات، وذلك بواقع 197674.

ومؤخراً، سجلت المكسيك 793 حالة، لترتفع حصيلة الوفيات بسبب فيروس كورونا إلى 23 ألفاً و377 على إثر تسجيل 793 حالة وفاة جديدة. وسجلت 6 آلاف و288 إصابة خلال الساعات الـ24 الأخيرة، ليصل إجمالي الإصابات إلى 191 ألفاً و410.