سياسة
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النظام السوري يعلن 6 جنود بين قتيل ومصاب بـ"عدوان" مجهول
قال النظام السوري إن 6 من جنوده بين قتيل ومصاب جراء "عدوان" متزامن طال مواقع عسكرية شرقي البلاد ووسطها وجنوب غربيها، من دون أن يحدد من قام به.
النظام السوري يعلن 6 جنود بين قتيل ومصاب بـ"عدوان" مجهول
عادة ما يتهم نظام بشار الأسد إسرائيل باستهداف مواقع في سوريا - صورة أرشيفية / Reuters
24 يونيو 2020

أعلن النظام السوري الثلاثاء، 6 من جنوده بين قتيل ومصاب جراء "عدوان" متزامن طال مواقع عسكرية شرقي البلاد ووسطها وجنوب غربيها، من دون أن يحدد من قام به.

وأفادت وكالة أنباء النظام "سانا" الرسمية بأن "الدفاعات الجوية تصدت مساء اليوم الثلاثاء، لعدوان في أجواء تل الصحن بريف السويداء، وكباجب بريف دير الزور، ومنطقة السخنة".

ونقلت عن مصدر عسكري لم تسمِّه، قوله إنه ظهرت مساء الثلاثاء، "أهداف جوية معادية قادمة من شرق تدمر وشمال شرقها، وأطلقت عدة صواريخ باتجاه بعض مواقعنا العسكرية في كباجب غرب دير الزور ومنطقة السخنة".

وأضاف: "بالتزامن مع ذلك استُهدف أحد مواقعنا العسكرية قرب مدينة صلخد جنوب السويداء، ما أسفر عن مقتل جنديين وإصابة 4 آخرين، إضافة إلى الأضرار المادية التي خلفها العدوان"، فيما لم توضح الوكالة ما إذا وقعت خسائر في القصف على منطقتَي كباجب والسخنة.

وعادة ما يتهم نظام بشار الأسد إسرائيل باستهداف مواقع في سوريا، وعادة لا تعلق تل أبيب على ما يقال بهذا الخصوص.

وتشن مقاتلات إسرائيلية غارات على مواقع عسكرية تابعة للنظام والمجموعات المدعومة من إيران، بين الفينة والأخرى، منذ اندلاع الحرب في سوريا عام 2011.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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