ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء، إلى أعلى مستوى في 8 سنوات، مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا حول العالم، مما دفع المستثمرين إلى البحث عن ملاذات آمنة.

وقفز الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.65 بالمئة إلى 1765.90 دولار للأوقية في نهاية التداولات، ووصل في وقت سابق من الجلسة إلى 1768.96 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر/تشرين الأول 2012 .

وارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب بنسبة 0.9 بالمئة لتصل في نهاية التعاملات إلى 1782 دولاراً للأوقية.

ونزل مؤشر الدولار بنسبة 0.5 بالمئة أمام سلة من العملات الرئيسية.

وعادةً تقلّ كلفة اقتناء الذهب على المستثمرين كلما انخفض الدولار.

ومنذ بداية العام بلغت مكاسب الذهب 16 بالمئة مدعوماً بحزم تحفيز للحكومات والبنوك المركزية حول العالم، والإعلان عن خطط أخرى مع دخول العالم في موجة أخرى من انتشار الوباء.

ومنذ بدء أزمة كورونا صدّقت الحكومات والبنوك المركزية على حزم تحفيز بنحو 11 تريليون دولار، فيما يُعَدّ لحزم أخرى بنحو 5 تريليونات دولار، حسب بيانات معهد التمويل الدولي.