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أمين عام الناتو يقول إن الحلف منزعج من تزايد أنشطة روسيا العسكرية في ليبيا. ووزير الدفاع الإسرائيلي يهدّد الفلسطينيين بتنفيذ ضمّ أحادي حال رفض الحوار.

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أمين عام الناتو: الحلف منزعج من تزايد أنشطة روسيا العسكرية في ليبيا

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ الثلاثاء، إن الناتو "منزعج"، والحلفاء يشعرون بـ"القلق" من تزايد أنشطة روسيا العسكرية في ليبيا. [TRT عربي]

وشدّد ستولتنبرغ على "انزعاج" الناتو من سياسة روسيا حيال شرق المتوسط عموماً، وزيادة قدراتها العسكرية في ليبيا عبر الطائرات الحربية والمقاتلين الأجانب. [TRT عربي]

وأضأف أن الحلفاء متفقون على ضرورة متابعة الوضع من كثب، وتبادل المعلومات الاستخباراتية. [الأناضول]

وزير الدفاع الإسرائيلي يهدّد الفلسطينيين

هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس الثلاثاء، الفلسطينيين بتنفيذ مخطط الضم بشكل أحادي الجانب حال استمروا في "رفضهم للحوار". [TRT عربي]

وقال غانتس: "سنعمل على الحفاظ على أمن البلاد مع التباحث مع الولايات المتحدة ودول العالم والفلسطينيين كلما أرادوا أن يكونوا جزءاً من الحوار". [TRT عربي]

وتابع: "لن نواصل انتظار الفلسطينيين، إن استمروا في الرفض إلى الأبد فسنُضطرّ إلى المضي قدماً دونهم"، وفق المصدر ذاته. [الأناضول]