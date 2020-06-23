بحث المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، مع مستشار الأمن القومي الأمريكي روبرت أوبراين، ملفات سوريا وليبيا ومكافحة الإرهاب وكورونا.

وأفاد بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الرئاسة التركية، بأن اتصالاً هاتفياً جمع قالن وأوبراين الثلاثاء، تناولا فيه العلاقات الثنائية لا سيما في المجال الصحي ضمن إطار مكافحة جائحة كورونا.

كما أكّدا ضرورة تهيئة الظروف المناسبة من أجل وقف إطلاق دائم في ليبيا، وإزالة المخاوف الأمنية لحكومة الوفاق الوطني الليبية المعترف بها دولياً، والعودة إلى عملية المفاوضات.

وشدد قالن وأوبراين على أهمية دعم الجهات الشرعية والموثوقة في ليبيا من أجل تمكينها من دفع عملية الحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة.

كما جدّد الطرفان أملهما المشترك حيال إدامة وقف إطلاق النار في إدلب، وتمخُّض أعمال اللجنة الدستورية السورية عن نتائج ملموسة في سبيل تسريع عملية الحلّ السياسي.