سياسة
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قيس سعيّد: تدخلات خارجية بتواطؤ داخلي لإعادة تونس إلى الوراء
أكّد الرئيس التونسي قيس سعيّد وجود "مؤشرات كثيرة لتدخّلات خارجية في تونس من قوى تحاول إعادة البلاد إلى الوراء بتواطؤ مع أطراف داخلية"، ولفت إلى "ضرورة تعديل النظام السياسي في تونس ليصبح رئاسياً".
قيس سعيّد: تدخلات خارجية بتواطؤ داخلي لإعادة تونس إلى الوراء
قال سعيّد إن بعض الأطراف المشاركة في الحكومة لن تقبل بسهولة الائتلاف مع حزب آخر سبق أن رفضت الائتلاف معه منذ أشهر / Reuters
23 يونيو 2020

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد إن هناك "مؤشرات كثيرة لتدخّلات خارجية في تونس من قبل قوى تحاول إعادة البلاد إلى الوراء بتواطؤ مع أطراف داخلية".

جاء ذلك في حوار أجراه سعيّد الثلاثاء مع قناة "فرانس 24"، على هامش زيارته لباريس التي بدأت الاثنين وتستغرق يومين.

وردّاً على سؤال حول ما إذا وقع تآمر على تونس في الآونة الأخيرة للانقلاب على الشرعية، قال سعيد: "هناك مؤشرات كثيرة حول تدخّلات خارج ية في تونس من قبل قوى تحاول إعادة تونس إلى الوراء وهناك من أراد التواطؤ معها من الداخل".

وأضاف: "لديّ من المعلومات الكثير وأخفيتها حتى عن المقربين، لأنني لا أرغب في أن أزيد الوضع تعقيداً، ولكن أعلم الكثير مما يعتقدون أنني لا أعلمه".

وشهدت تونس في الآونة الأخيرة، دعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتحركات احتجاجية لنشطاء سياسيين أمام البرلمان باءت بالفشل، للمطالبة بحلّ البرلمان وإجراء انتخابات مبكرة.

وتعليقاً على دعوة حركة النهضة مؤخراً إلى توسيع الائتلاف الحكومي في تونس، قال سعيد إن "توسيع الائتلاف الحكومي قد يؤدي إلى استقالات وتفكيك الحكومة".

وأوضح: "بعض الأطراف المشاركة في الحكومة لن تقبل بسهولة الائتلاف مع حزب آخر سبق أن رفضت الائتلاف معه منذ أشهر"، دون تسمية أحزاب وائتلافات بعينها.

ولفت سعيّد إلى "ضرورة تعديل النظام السياسي في تونس ليصبح رئاسياً"، وذلك في إجابة عن سؤال يتعلق بتغيير نظام الحكم في تونس.

ونفى سعيّد "أي نيّة لإنشاء حزب سياسي خاص به"، معتبراً أن "الأحزاب السياسية ستندثر بعد عقد أو عقدين".

وفي ما يتعلق بالملف الليبي قال سعيّد: "لن أقبل أبداً بأي قاعدة عسكرية أجنبية في تونس، وأفريكوم (القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا) لم تطلب مني ذلك".

وجدّد الرئيس التونسي رفضه "أي تدخل خارجي في ليبيا أو تقسيمها"، موضحاً أن "الحلّ يجب أن يكون ليبياً-ليبياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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