سياسة
2 دقيقة قراءة
مقتل 3 مدنيين في تفجير سيارة مفخخة بمدينة رأس العين السورية
أسفر تفجير شديد لسيارة مفخخة في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا عن مقتل 3 مدنيين وإصابة 10 آخرين، فيما اتهمت قوى الأمن في المنطقة تنظيم YPG/PKK الإرهابي بالوقوف وراء التفجير.
مقتل 3 مدنيين في تفجير سيارة مفخخة بمدينة رأس العين السورية
سبق أن نفذ تنظيم YPG/PKK الإرهابي عمليات مشابهة في المنطقة راح ضحيتها عشرات المدنيين والعسكريين - صورة أرشيفية / Reuters
23 يونيو 2020

قُتل 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون الثلاثاء، في تفجير شديد لسيارة مفخخة في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، حسب ما نقلته مصادر محلية لوكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن عدد القتلى مرشح للازدياد بسبب خطورة الإصابات، وأوضحت أن التفجير تسبب في أضرار مادية على مستوى المحلات التجارية في المنطقة.

واتهمت قوى الأمن في المنطقة تنظيم YPG/PKK الإرهابي بالوقوف وراء التفجير، إذ سبق ونفّذ عمليات مشابهة في المنطقة راح ضحيتها عشرات المدنيين والعسكريين.

ويواصل YPG شنّ هجمات إرهابية من نقاط تمركزه في مدينتي عين عيسى وتل تمر، على مدينتي رأس العين و تل أبيض، المحررتين ضمن عملية "نبع السلام" التركية.

وكان الجيش التركي أطلق في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر المذكور علّق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر نفسه.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us