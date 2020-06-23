قُتل 3 مدنيين وأصيب 10 آخرون الثلاثاء، في تفجير شديد لسيارة مفخخة في مدينة رأس العين شمال شرقي سوريا، حسب ما نقلته مصادر محلية لوكالة الأناضول.

وأضافت المصادر أن عدد القتلى مرشح للازدياد بسبب خطورة الإصابات، وأوضحت أن التفجير تسبب في أضرار مادية على مستوى المحلات التجارية في المنطقة.

واتهمت قوى الأمن في المنطقة تنظيم YPG/PKK الإرهابي بالوقوف وراء التفجير، إذ سبق ونفّذ عمليات مشابهة في المنطقة راح ضحيتها عشرات المدنيين والعسكريين.

ويواصل YPG شنّ هجمات إرهابية من نقاط تمركزه في مدينتي عين عيسى وتل تمر، على مدينتي رأس العين و تل أبيض، المحررتين ضمن عملية "نبع السلام" التركية.

وكان الجيش التركي أطلق في 9 أكتوبر/تشرين الأول 2019، بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية "نبع السلام" في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي YPG/PKK وداعش، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم.

وفي 17 من الشهر المذكور علّق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي في 22 من الشهر نفسه.