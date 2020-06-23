سياسة
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توافق سوداني-مصري على مشروع قرار عربي بشأن سد النهضة
أكدت وزارة الخارجية السودانية توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة.
توافق سوداني-مصري على مشروع قرار عربي بشأن سد النهضة
توافق سوداني-مصري على مشروع قرار عربي بشأن سد النهضة / Reuters
23 يونيو 2020

أعلن السودان الثلاثاء، توافقه مع مصر على مشروع قرار عربي مرتقب بشأن سد النهضة، بعد التنسيق التامّ بين البلدين، مشيراً إلى "توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية".

جاء ذلك في كلمة لوزير الخارجية عمر قمر الدين، في الاجتماع الذي يجري عبر دائرة تليفزيونية مغلقة لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري لبحث التطورات بشأن ليبيا وسد النهضة الإثيوبي.

وقال بيان صادر عن الخارجية: "ألقى الوزير كلمة أكّد فيها توافق السودان ومصر وإثيوبيا على 90 بالمئة من النقاط الخلافية بشأن سد النهضة".

وتابع: "وأكد استعداد السودان التامّ لتقريب وجهات النظر بين إثيوبيا ومصر، كما أكّد توافق السودان ومصر على مشروع القرار العربي بشأن سد النهضة بعد التنسيق التامّ بين البلدين"، دون تفاصيل عن المشروع.

وأكّد أن "السودان طرف أصيل في مفاوضات سد النهضة"، فيما دعا "البلدين للاستمرار في عملية التفاوض البنَّاء والابتعاد عن التصعيد".

وأكد "حق إثيوبيا في الاستفادة من مواردها المائية، وحق السودان ومصر في الحفاظ على أمنهما المائي"، في حين لم تصدر إفادة فورية من مصر أو إثيوبيا بخصوص هذا المشروع.

والاثنين حثّت الأمم المتحدة على "حلّ الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلمياً".

فيما أعلنت إثيوبيا اكتمال إنشاء 74 بالمئة من السد، الذي قالت إنها ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو/تموز المقبل، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي دون اتفاق.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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