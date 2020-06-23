سياسة
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حكومة الوفاق تخفض التمثيل باجتماع "جامعة الدول" وتنشر عقود جلب مرتزقة لحفتر
نشر الجيش الليبي، الثلاثاء، صوراً لعقود مع شركات أمنية يتم بموجبها جلب مرتزقة من سوريا للقتال مع مليشيا خليفة حفتر، من جانب آخر، انتقدت وزارة الخارجية الليبية ازدواجية المعايير في الجامعة العربية، كما خفضت تمثيلها في الاجتماع الوزاري العربي.
حكومة الوفاق تخفض التمثيل باجتماع "جامعة الدول" وتنشر عقود جلب مرتزقة لحفتر
النظام السوري يعيد افتتاح السفارة الليبية بدمشق ويسلمها للحكومة غير الشرعية الموالية لخليفة حفتر / AA
23 يونيو 2020

نشر الجيش الليبي، الثلاثاء، صوراً لعقود مع شركات أمنية يتم بموجبها جلب مرتزقة من سوريا للقتال مع مليشيا خليفة حفتر.

جاء ذلك في بيان مرفق بصور لتلك العقود، نشرها المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".

وتكشف الوثائق المصورة، عن دفع 200 دولار شهريا لكل مرتزق، علاوة على 10 دولارات لمشاركته في كل عملية عسكرية.

وأظهرت الوثائق أيضا، أن الجنود المرتزقة يحصلون عل ى علاوة (زيادة في الراتب) تُقدر بـ20 دولارا، خلال الشهرين الثاني والثالث من العقد.

كما أُرفق البيان، بصور لمجموعة من المرتزقة بمدينة السويداء السورية، قبيل انطلاقهم باتجاه مطار "حميميم" استعدادا لنقلهم إلى قاعدة "الخادم" الإماراتية، جنوبي المرج (شرقي ليبيا).

ومنتصف أبريل/ نيسان الماضي، جمعت روسيا نحو 300 مسلح من القنيطرة جنوبي سوريا، وأرسلتهم للقتال في ليبيا بعد إخضاعهم لتدريب قصير في معسكر تابع لها في محافظة حمص (وسط).

وتضم مليشيا حفتر عددا كبيرا من المرتزقة من إفريقيا والشرق الأوسط، ممن يساندون الجنرال الانقلابي في هجومه المتعثر منذ 4 أبريل/ نيسان 2019، للسيطرة على ال عاصمة طرابلس، مقر الحكومة المعترف بها دوليا، تكبد خلاله خسائر فادحة.

ليبيا تخفض تمثيلها باجتماع الجامعة العربية وتنتقد "ازدواجية المعايير"

من جانب آخر، انتقدت وزارة الخارجية الليبية، الثلاثاء، "ازدواجية المعايير" المعمول بها في الجامعة العربية، كما خفضت تمثيلها في الاجتماع الوزاري العربي المنعقد حاليا بشأن الأزمة الليبية.

جاء ذلك في تغريدات نشرتها وزارة الخارجية الليبية عبر حسابها على "تويتر".

وقالت الوزارة: "ليبيا تخفض من مستوى تمثيلها في اجتماع الجامعة العربية وتنتقد ازدواجية المعايير المعمول بها، فإلى اللحظة لم تعقد ال جلسة التي طالبت بها ليبيا منذ أبريل (نيسان) من العام الماضي رغم الحصول على النصاب"، دون تفاصيل.

ونقل حساب الوزارة عن مندوب ليبيا لدى الجامعة العربية صالح الشماخي، قوله إن قوات الجيش الليبي "تمكنت من دحر مليشيات حفتر الإرهابية، وحررت المدن التي كانت تسيطر عليها وكان آخرها مدينة ترهونة"، دون توضيح ما إذا كان هذا الكلام أمام الاجتماع أم لا.

وأضاف الشماخي: "اليوم بعد تغيير الواقع ودحر العدوان عن طرابلس بدأنا نسمع من دول داعمة لحفتر دعوات للحوار بعد أن كانت تعرقل جهود السلام، وتجهض مساعي وقف إطلاق النار".

وأردف: "لا يخفى على أحد أن الدول الداعمة لحفتر سهلت وأمنت الدعم اللوجستي لان تقال المتطرفين الإرهابين والمرتزقة المأجورين الى ليبيا، ومن ضمنهم مرتزقة (شركة) فاغنر (الروسية) وبعض دول الجوار".

ووجه الشماخي حديثة للدول الداعمة لحفتر قائلا: "إن مكانكم ساحات القضاء الدولي على ما ارتكبتموه من جرائم حرب ضد الإنسان، وأن من يصرخ بالخط الأحمر نقول له إن ليبيا كلها خطوط حمراء تحددها دماء الشهداء".

والسبت، ألمح الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي في كلمة متلفزة، عقب تفقده وحدات من القوات الجوية بمحافظة مطروح (غرب)، المتاخمة للحدود مع ليبيا، إلى إمكانية تنفيذ جيش بلاده "مهام عسكرية خارجية إذا تطلب الأمر ذلك"، معتبرا أن أي "تدخل مباشر في ليبيا باتت تتوفر له الشرعية الدولية".< /p>

ونددت الحكومة الليبية، أكثر من مرة، بما قالت إنه دعم عسكري تقدمه كل من مصر والإمارات وفرنسا وروسيا لعدوان مليشيا حفتر على العاصمة طرابلس، الذي بدأ في 4 أبريل/ نيسان 2019.

ومع تراجع مليشيا حفتر وخسارتها كامل الحدود الإدارية لطرابلس وأغلب المدن والمناطق في المنطقة الغربية أمام الجيش الليبي، طرحت مصر مؤخرا، ما يسمى "إعلان القاهرة لحل الأزمة الليبية"، غير أنه قوبل برفض قاطع من الحكومة الليبية ودول أخرى.

ومؤخرا، حقق الجيش الليبي انتصارات أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس، ومدينة ترهونة، وكامل مدن الساحل الغربي، وقاعدة الوطية الجوية، وبلدات بالجبل الغربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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