أعلنت ألمانيا إعادة فرض حجر محلي بعد ظهور بؤرة جديدة لفيروس كورونا، في حين بدأت كوريا الجنوبية التصدي لموجة ثانية من الفيروس، فيما لا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً من الفيروس المستجد.

ألمانيا.. فرض الحجر للمرة الثانية

أعلنت ألمانيا للمرة الأولى إعادة فرض حجر محلي بعد ظهور بؤرة جديدة لكوفيد-19 في مسلخ كبير غربي البلاد حيث أحصي أكثر من 1550 إصابة.

وتعني إعادة فرض الحجر على مجمل إقليم غوترسلوه الذي يقطنه نحو 360 ألف نسمة في مقاطعة رينانيا شمال فستفاليا، الحد من المخالطة بين الاشخاص وإغلاق الحانات وصالات السينما وحظر الأنشطة الترفيهية في أماكن مغلقة.

كوريا الجنوبية.. موجة ثانية

أقرت كوريا الجنوبية بأنها تتصدى منذ منتصف مارس/آذار لـ"موجة ثانية" من فيروس كورونا المستجد مع تسجيل ما بين 35 و50 إصابة جديدة يومياً، خصوصاً في سيول وأنحائها حيث يقيم نحو نصف سكان البلاد.

لكن غالبية الإصابات التي سجلت في الأسابيع الثلاثة الأخيرة مستوردة، ومن أصل 46 إصابة جديدة أُحصيت الثلاثاء، ثلاثون لدى ركاب وصلوا من الخارج.

أكثر من 120 ألف وفاة في الولايات المتحدة

أودى الوباء بحياة ما لا يقل عن 472 ألفاً و173 شخصاً في العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر/كانون الأول الفائت، وفق تعداد لوكالة الصحافة الفرنسية.

ولا تزال الولايات المتحدة البلد الأكثر تضرراً مع 120 ألفاً و402 وفاة على الأقل من 2,31 مليون إصابة، تليها البرازيل (51 ألفاً و271 وفاة) والمملكة المتحدة (42 ألفاً و647 وفاة) وإيطاليا (34 ألفاً و657) وفرنسا (29 ألفاً و663).

انهيار كبير في سوق السيارات

تضررت سوق السيارات في أوروبا بشكل كبير بسبب الوباء، ويُتوقع أن تسجل هذا العام تراجعاً تاريخياً نسبته 25 في المئة مع انخفاض عدد السيارات الجديدة المصنعة من 12,8 مليون وحدة عام 2019 إلى 9,6 مليون وحدة في 2020، وفق ما أعلنته جمعية مصنّعي السيارات الأوروبيين، داعية الدول إلى دعم المبيعات للحدّ من التداعيات الاجتماعية.

"ديزني" تُعيد فتح متنزهيها في طوكيو

بعد شنغهاي في مايو/أيار، يستأنف متنزَّها ديزني لاند وديزني سي في طوكيو نشاطهما في أول يوليو/تموز، على أن يسري ذلك على متنزهي أناهايم في كاليفورنيا وديزني لاند في باريس منتصف يوليو/تموز.

ومتنزها ديزني في طوكيو هما من الوجهات السياحية المفضلة في اليابان ويستقبلان كل عام أكثر من ثلاثين مليون زائر.