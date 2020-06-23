أعلنت السلطات السعودية الثلاثاء، ضوابط صارمة لـ"حج محدود" هذا العام يقتصر فقط على حجاج من داخل المملكة.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك لوزيرَي الصحة توفيق الربيعة والحج والعمرة محمد صالح، للإعلان عن اشتراطات أداء مناسك الحج لهذا العام في ظل تفشِّي "كورونا".

وقال وزير الصحة إن أداء الحج سيكون بأعداد محدودة للغاية، إذ "يُتوقع أن يكون العدد في حدود آحاد آلاف" (أقل من 10 آلاف).

وأضاف: "لا نزال في طور النقاش" بهذا الخصوص، وسيكون الحج لمن هم أقل من 65 عاماً، ولا يعانون من أمراض مزمنة.

وأوضح أن الحجاج سيخضعون لفحوص كورونا قبل الفريضة، وبعد الحج سيخضعون لحجر صحي منزلي لمدة 14 يوماً.

وأكد توفيق ربيعة أنه ستُجهَّز طواقم طبية ترافق الحجاج في مناسكهم، وسيُخصَّص مستشفى ومركز صحي في مشعر منى تحسباً لأي طارئ.

بدوره، أوضح وزير الحج والعمرة أن بلاده قررت عدم استقبال حجاج من خارج المملكة، حرصاً على الحد من تفشِّي "كورونا".

وأضاف: "لدينا خطط تنفيذية استثنائية هذا العام لأداء فريضة حج آمنة وصحية وتحافظ على السلامة".

والعام الماضي، بلغ إجمالي أعداد الحجاج مليونين و489 ألفاً و406، منهم أكثر من مليون و855 ألفاً من الخارج، و634 ألفاً و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.