أعلن الحوثيون تنفيذ أكبر عملية هجومية على العاصمة السعودية الرياض، استهدفت عدداً من القواعد والأهداف العسكرية.

وقال المتحدث العسكري للجماعة يحيي سريع الثلاثاء في بيان، إن الجماعة نفذت "العملية الهجومية الأكبر توازُن الردع الرابعة" التي استهدفت العاصمة السعودية الرياض بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيَّرة.

وأضاف البيان أن الهجمات استهدفت عدداً من المواقع والمراكز العسكرية، منها "وزارة الدفاع والاستخبارات وقاعدة الملك سلمان الجوية في الرياض"، بالإضافة إلى مواقع عسكرية في جيزان ونجران. كما هدد البيان بمواصلة العمليات العسكرية وتكثيفها في حال استمرار الحرب.

يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان التحالف بقيادة السعودية، أن قواته أسقطت 8 طائرات من دون طيار "مفخخة" و4 صواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه الأراضي السعودية.

وقال المتحدث باسم قوات التحالف تركي المالكي بأن جماعة الحوثي "أطلقت مساء الاثنين 8 طائرات من دون طيار مفخخة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين بالمملكة". وأضاف: "تمكنت قوات التحالف المشتركة من اعتراضها وتدميرها".

ولفت إلى أن الحوثيين "أطلقوا صباح الثلاثاء 3 صواريخ بالستية من محافظة صعدة اليمنية (شمال)، إذ تمكنت القوات المشتركة من اعتراض صاروخين بالستيين باتجاه مدينة نجران وصاروخ باليستي باتجاه مدينة جيزان جنوبي السعودية".

وفي بيان منفصل، أعلن المالكي اعتراض التحالف صاروخاً بالستياً أطلقه الحوثيون من صنعاء باتجاه العاصمة السعودية الرياض، وتدميره "في عملية عدائية متعمدة وممنهجة لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين"، حسب تعبيره.

ويعاني اليمن حرباً مستمرة بين القوات الموالية للحكومة ومسلحي جماعة الحوثي، المسيطرين على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء منذ عام 2014.

ومنذ مارس/آذار 2015، يدعم تحالف عسكري بقيادة السعودية، القوات الموالية للحكومة اليمنية ضد الحوثيين المدعومين من إيران.

وخلفت هذه الحرب أسوأ أزمة إنسانية، إذ بات 80% من سكان اليمن بحاجة إلى مساعدات، في بلد يعاني انهياراً شبه تام في جميع قطاعاته، بخاصة القطاع الصحي، في ظل جائحة كورونا.