سياسة
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سد النهضة.. مصر تصف تصريحات إثيوبيا بـ"الاستفزازية"
بعد التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة التي اعتبرتها مصر "استفزازية"، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري إن بلاده لا تريد حرباً وتسعى لعقد جلسة علنية في مجلس الأمن بشأن السد.
سد النهضة.. مصر تصف تصريحات إثيوبيا بـ"الاستفزازية"
مصر تصف التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة بـ"الاستفزازية" / Reuters
23 يونيو 2020

وصف وزير الخارجية المصري سامح شكري التصريحات الإثيوبية الأخيرة بشأن سد النهضة بأنها "استفزازية"، معلناً أن بلاده لا تريد حرباً، وتسعى لعقد جلسة علنية في مجلس الأمن بشأن السد.

جاء ذلك في مداخلة هاتفية مع الإعلامي المصري وائل الإبرشي ببرنامجه على التلفزيون الحكومي، في وقت متأخر من مساء الاثنين، رداً على تصريحات إثيوبية حول أزمة السد.

ومؤخراً، أكد وزير الخارجية الإثيوبي غيدو أندارغاشو في تصريحات صحفية، أن بلاده ماضية في ملء السد في يوليو/تموز المقبل، حتى لو لم يحدث التوصل إلى اتفاق، معتبراً أن ذهاب مصر بملف السد إلى مجلس الأمن "لا تأثير له" في ظل حق أديس أبابا في التنمية.

وأضاف أندارغاشو: "المصريون يلعبون مقامرة سياسية، يبدو بعضهم كما لو أنهم يتوقون إلى اندلاع حرب".

ورداً على مواقف أندارغاشو التي أوردها الإبراشي، قال شكري: "مثل هذه التصريحات تُوصف بأنها استفزازية، نحن لجأنا إلى مجلس الأمن لكي نمنع تلك الإجراءات الأحادية (في إشارة إلى مل السد من دون اتفاق)".

وأضاف: "المداولات تجري في مجلس الأمن بشكل غير رسمي، ونتطلع إلى عقد جلسة علنية ليتناول المجلس القضية ويقرر ما على الدول احترامه".

والجمعة، أعلنت الخارجية المصرية في بيان، أنها تقدمت بطلب إلى مجلس الأمن، بشأن "تعثُّر" مفاوضات سد النهضة، ودعت السبت، في خطاب آخر إلى تسريع مناقشة طلبها.

وحول تصرف مصر في حال بدأت إثيوبيا في ملء السد من دون موقف من مجلس الأمن، أجاب شكري: "أتصور أن أعضاء المجلس سيتناولون (الأزمة) بالسرعة الواجبة في ظل ما يرد من تصريحات إثيوبية متتالية وبنبرة غير مناسبة".

وتابع: "نجد تكرار أحاديث مثل تصريحات وزير الخارجية الإثيوبى حول دق طبول الحرب والادعاء بأن مصر تسعى لذلك، في حين أنه لم يتفوه أي مسؤول مصرى بهذا على مدى السنوات الستة الماضية".

ونفى أن يكون لمصر دور في التوتر الحالي على الحدود السودانية الإثيوبية، قائلاً: "هذه أحاديث بلا مصداقية وتجاوز عناصر إثيوبية لحدود السودان ليس بجديد ولكن وتيرته زادت".

والاثنين، حثت الأمم المتحدة، على "حل الخلافات العالقة بشأن سد النهضة سلمياً".

فيما أعلنت إثيوبيا اكتمال إنشاء 74% من السد، الذي ستبدأ في ملئه اعتباراً من يوليو/تموز، مقابل رفض سوداني مصري للملء بقرار أحادي من دون اتفاق.

وتعثرت المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان على مدار السنوات الماضية، أحدثها منذ نحو أسبوع، وسط اتهامات متبادلة بين القاهرة وأديس أبابا بـ"التعنت" و"الرغبة في فرض حلول غير واقعية".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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