سياسة
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ترمب: الاتفاق التجاري مع الصين لا يزال سارياً
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين بلاده والصين في يناير/كانون الثاني الماضي، لا تزال سارية، مضيفاً في تغريدة، أنه يأمل أن تواصل الصين التزام بنود الاتفاق.
ترمب: الاتفاق التجاري مع الصين لا يزال سارياً
ترمب يؤكد أن الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة والصين لا يزال سارياً / AP
23 يونيو 2020

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الثلاثاء، إن المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري المبرم بين بلاده والصين في يناير/كانون الثاني الماضي، لا تزال سارية.

وتنهي تصريحات ترمب هذه، جدلاً أثاره خلال الساعات الماضية، المستشار التجاري للرئيس الأمريكي بيتر نافارو، بقوله لقناة فوكس نيوز الأمريكية إن الاتفاق "انتهى".

وقال ترمب في تغريدة نشرها على تويتر فجر اليوم، إن بلاده تأمل أن "تواصل الصين التزام شروط الاتفاق"، المبرم بين البلدين مؤخراً.

وفي يناير/كانون الأول الماضي، وقّعت واشنطن وبكين المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بينهما، في خطوة رفعت الآمال حينها بوضع حد لتوترات تجارية أثرت على الاقتصاد العالمي.

إلا أن الاتفاق التجاري أصابه بعض الضعف، بعد اتهامات أمريكية للصين بالتسبب في تفشي جائحة كورونا عالمياً.

وتأثر الاقتصاد العالمي بالتوترات التجارية بين البلدين، التي كان ترمب أشعل فتيلها في مارس/آذار 2018، حين طالب باتفاق تجاري عادل يحمي بلاده، أمام تدفق الواردات من الصين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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