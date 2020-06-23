اعتبرت الأمم المتحدة الاثنين، أن "آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال"، وذلك تعليقاً على تهديد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بـ"تدخل عسكري مباشر" في جارته الغربية.

وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة للصحفيين: "من الواضح أن آخر ما تحتاج إليه ليبيا الآن هو المزيد من القتال، والمزيد من التعبئة العسكرية، والمزيد من نقل الأسلحة، والمزيد من وجود المقاتلين الأجانب أو المرتزقة على أراضيها".

وأضاف رداً على أسئلة الصحافيين: "نشعر بالقلق من استمرار التعبئة العسكرية في وسط ليبيا، وبخاصة في سرت، ومن نقل الأسلحة من الخارج، واستمرار تجنيد المرتزقة، وجميع الانتهاكات الصارخة لحظر الأسلحة".

كما دعا دوجاريك طرفَي النزاع في ليبيا، إلى عدم تصعيد الوضع. وقال "أعتقد أنه من المهم أيضاً أن لا يقوم أي من الطرفين بأي أمر من شأنه أن يزيد الموقف سوءاً".

وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لوّح السبت بـ"تدخل عسكري مباشر" في ليبيا، إذا واصلت القوات الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها أممياً والمدعومة خصوصاً من تركياً التقدّم نحو سرت، المدينة الاستراتيجية الواقعة على البحر الأبيض المتوسط وتسيطر عليها قوات المشير خليفة حفتر الذي تدعمه القاهرة.

وأشار الرئيس المصري إلى أن أهداف هذا التدخُّل إن حصل، ستكون "الحماية والتأمين للحدود الغربية" لمصر "بعمقها الاستراتيجي"، و"سرعة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءاً من أمن مصر واستقرارها والأمن القومي العربي".

وسارعت حكومة الوفاق إلى رفض تهديدات السيسي، معتبرة إياها "إعلان حرب".