أعلنت وزارة الحج السعودية الاثنين، أنها "قررت إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جداً للراغبين في أداء مناسك الحج من مختلف الجنسيات الموجودين داخل المملكة".

جاء ذلك في بيان للوزارة نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية، وذلك قبل أسابيع قليلة من الموعد السنوي لبدء مناسك الحج، الشعيرة الأبرز لدى المسلمين في مختلف أنحاء العالم.

وأرجعت وزارة الحج السعودية قرارها إلى "ما يشهده العالم من تفشٍّ لفيروس كورونا في أكثر من 180 دولة حول العالم".

وأشارت إلى أن وزارة الصحة في المملكة أكدت "استمرار مخاطر هذه الجائحة وعدم توفُّر اللقاح والعلاج للمصابين، وخطورة تفشي العدوى والإصابة في التجمعات البشرية التي يصعب توفير التباعد الآمن بين أفرادها".

والعام الماضي، بلغ إجمالي أعداد الحجاج مليونين و489 ألفاً و406، منهم أكثر من مليون و855 ألفاً من الخارج و634 ألفاً و379 من داخل المملكة، حسب إحصائية سعودية رسمية.

وفي 27 فبراير/شباط الماضي، نقلت صحيفة "مكة" السعودية، إحصائية رسمية تشير إلى أن الحج منذ فُرض في العام التاسع للهجرة، توقف 40 مرة، لأسباب بينها انتشار الأمراض والاضطرابات السياسية والأمنية والغلاء.