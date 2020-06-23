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خلاصات من TRT عربي: 23 يونيو/حزيران 2020
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خلاصات من TRT عربي: 23 يونيو/حزيران 2020
السراج وقائد "أفريكوم" يبحثان التنسيق لمحاربة الإرهاب / TRT Arabi
23 يونيو 2020

أهم الأحداث:

السراج وقائد "أفريكوم" يبحثان التنسيق لمحاربة الإرهاب. وفلسطين مستعدة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا.

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السراج وقائد "أفريكوم" يبحثان التنسيق لمحاربة الإرهاب

بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج الاثنين، في اجتماع بمدينة زوارة الساحلية مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في إفريقيا (أفريكوم) الجنرال ستيفن تاونسند، التنسيق المشترك في محاربة الإرهاب وضرب فلوله، ضمن التعاون الاستراتيجي بين ليبيا والولايات المتحدة. [TRT عربي]

ويأتي هذا الاجتماع الليبي-الأمريكي في وقت تحارب فيه الحكومة الليبية المعترف بها دولياً مليشيا الجنرال المتقاعد الانقلابي خليفة حفتر المدعومة من دول عربية وأوروبية، وتنازع الحكومة على الشرعية والسلطة في البلد الغني بالنفط. [الأناضول]

وأضاف مكتب السراج أن اللقاء استعرض أحدث المستجدات العسكرية والأمنية في ليبيا والجهود الأمريكية لتحقيق الاستقرار في البلد العربي. [الأناضول]

فلسطين مستعدة لتوقيع اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع تركيا

أبدت السلطة الفلسطينية الاثنين، استعدادها للتفاوض بشأن صفقة ترسيم حدود بحرية مع تركيا والتعاون مع أنقرة في الموارد الطبيعية في شرق البحر المتوسط، حسب تصريحات نقلتها وسائل إعلام تركية عن السفير الفلسطيني في أنقرة فائد مصطفى. [TRT عربي]

وقال السفير الفلسطيني في مقابلة مع صحيفة أيدينليك التركية، إن السلطة الفلسطينية يمكن أن تتبع صفقة ترسيم الحدود البحرية التركية مع ليبيا، وتوقع اتفاقها الخاص. [TRT عربي]

وأوضح: “لدينا أيضاً حقوق في البحر الأبيض المتوسط. لفلسطين أسهم في النفط والغاز تقع في شرق البحر الأبيض المتوسط. نحن على استعداد للتعاون في هذه المجالات والتوقيع على اتفاق". [TRT عربي]

مصدر:TRT عربي - وكالات
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