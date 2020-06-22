سياسة
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قلق أممي من انتهاكات مخيمات YPG/PKK الإرهابي بسوريا
قالت الأمم المتحدة إنها قلقة إزاء أوضاع عشرات الآلاف من الأطفال والنساء الذين ينتمون إلى دول مختلفة، والمحتجزين في مخيمات بمناطق يحتلها تنظيم YPG/PKK الإرهابي شمال شرقي سوريا.
قلق أممي من انتهاكات مخيمات YPG/PKK الإرهابي بسوريا
الأمم المتحدة تشير إلى وقوع انتهاكات كالاتجار بالبشر والاستعباد الجنسي في مخيمات بمناطق تنظيم YPG/PKK الإرهابي / AFP
22 يونيو 2020

أعربت الأمم المتحدة عن قلقها العميق إزاء أوضاع عشرات الآلاف من الأطفال والنساء الذين ينتمون إلى دول مختلفة، والمحتجزين في مخيمات بمناطق يحتلها تنظيم YPG/PKK الإرهابي شمال شرقي سوريا.

جاء ذلك في بيان لمفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت الاثنين، حول الأوضاع في المخيمات المزدحمة التي تضم عوائل مسحلي تنظيم داعش الإرهابي.

ولفتت باشيليت إلى احتجاز نحو 58 ألف طفل من أكثر من 60 دولة في تلك المخيمات المكتظة، وأشارت إلى وقوع انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في تلك المخيمات، تشمل العنف الجنسي تجاه نساء وفتيات وحتى أطفال ذكور.

كما لفتت المسؤولة الأممية إلى حدوث انتهاكات مثل الاتجار بالبشر، أو التزويج القسري، أو الاستعباد الجنسي، ودعت الدول التي ينتمي إليها هؤلاء المحتجزين، إلى التحرك سريعاً من أجل مواطنيها، الذين يقبعون تحت خطر فيروس كورونا في المخيمات، وفي ظل محدودية المساعدات الإنسانية.

وأوضحت أن أكثر من 8 آلاف من هؤلاء الأطفال مواطنو دول أخرى غير سوريا والعراق البلد المجاور. وأشارت إلى تردي الوضع الإنساني الذي يعيش فيه هؤلاء الأطفال والنساء.

وأشارت إلى عدم السماح لمواطني الدول بمغادرة المخيمات، حتى لو كانوا غير محتجزين رسمياً، ولم يكونوا متورطين في جرائم بسوريا، كما دعت المجتمع الدولي لبذل كل الجهود للدفاع عن حقوق السوريين والعراقيين أيضاً العالقين في تلك المخيمات.

ويحتجز تنظيم YPG/PKK الإرهابي إلى جانب المدنيين الذين فروا من الاشتباكات التي وقعت مع داعش في دير الزور، بعض المنتمين إلى داعش وأسرهم، في المخيم الذي أقامه في بلدة الهول بمحافظة الحسكة في 17 أبريل/نيسان 2017. وتعد دورات المياه وكبائن الاستحمام غير الصحية، والخيام الممزقة، والأطعمة منتهية الصلاحية، وعدم توافر الأدوية اللازمة لأصحاب الأمراض المزمنة، ونقص الرعاية الصحية، من بين المشكلات الرئيسية في المخيم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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