سياسة
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وزير الصحة التركي: إجمالي اختبارات الكشف عن كورونا يقترب من 3 ملايين
ارتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا في تركيا إلى 161 ألفاً و533، فيما بلغت حصيلة الإصابات بالفيروس 188 ألفاً و897، والوفيات 4974.
وزير الصحة التركي: إجمالي اختبارات الكشف عن كورونا يقترب من 3 ملايين
وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة يقول إن إجمالي اختبارات الكشف عن كورونا تقترب من 3 ملايين / AA
22 يونيو 2020

أعلنت وزارة الصحة التركية الاثنين، ارتفاع عدد المتعافين من فيروس كورونا إلى 161 ألفاً و533، على إثر تسجيل 1293 حالة.

وأظهرت معطيات الوزارة أن حصيلة الإصابات بالفيروس ارتفعت إلى 188 ألفاً و897، على إثر تسجيل 1212 إصابة.

كما ارتفع إجمالي وفيات كورونا إلى 4974، على إثر تسجيل 24 وفاة.

وبلغ عدد المصابين الذين يتلقَّون العلاج في وحدات العناية المركزة 846، فيما بلغ عدد الموصولين بأجهزة التنفس الصناعي 345.

وارتفع عدد اختبارات الكشف عن كورونا إلى مليونين و986 ألفاً و653، على إثر إجراء 41 ألفاً و413 اختباراً الاثنين.

وفي تغريدة على تويتر، قال وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة إن إجمالي اختبارات الكشف عن كورونا "تقترب من 3 ملايين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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